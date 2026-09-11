Cote d'Ivoire: Échanges avec les fonctionnaires - Anne Désirée Ouloto-Lamizana donne le cap dans les Grands Ponts

La ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, était face aux fonctionnaires et agents de l'État des Grands Ponts, jeudi 10 septembre 2026, à Dabou. Une rencontre placée sous le signe de l'écoute, de la proximité et de la recherche de solutions aux préoccupations des agents publics. Aller à la rencontre des fonctionnaires, les écouter, répondre à leurs préoccupations et surtout leur donner les moyens d'améliorer leur action. Telle est l'ambition de la mission conduite dans la région des Grands Ponts par la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto-Lamizana.

Pour la ministre d'Etat, ces échanges constituent un cadre privilégié pour rapprocher davantage l'administration de ses agents. « Il s'agit d'aller à leur contact, de les informer, les écouter, d'échanger avec eux, mais surtout de traiter leurs préoccupations concrètes, d'apporter des réponses, de les rassurer et de booster leur action », a-t-elle expliqué.

Cette démarche s'inscrit, selon elle, dans l'ambition portée par le Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, qui exige une gouvernance publique plus efficace et des institutions capables d'anticiper et d'innover.

Quatre exigences pour transformer l'administration

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Anne Désirée Ouloto-Lamizana a ainsi appelé à l'avènement d'une administration plus performante et réactive, offrant des services publics accessibles aux citoyens et en mesure d'accompagner les investissements et la compétitivité économique. « La modernisation de notre administration n'est plus seulement une réforme institutionnelle, elle est un véritable impératif de développement »,un a-t-elle insisté. Une administration performante, a-t-elle poursuivi, contribue à renforcer la confiance des citoyens, à sécuriser les investissements, à améliorer le climat des affaires et, in fine, à la qualité de vie des populations.

Dans cette transformation, quatre exigences doivent guider l'action : la performance, la transformation numérique, la valorisation du capital humain et la déconcentration. La ministre d'État a également rappelé que la qualité du service public commence dès l'accueil de l'usager-client. Elle passe aussi par l'amélioration du cadre de travail et l'entretien du matériel de bureau. « L'Administration est le visage quotidien de l'État et le seul contact direct avec la puissance publique. À ce titre, chacun de nos actes compte », a-t-elle fait observer. Elle a donc invité les agents à bannir les comportements contraires à l'éthique et à privilégier le professionnalisme.

Faire émerger des « Fonctionnaires Nouveaux »

La patronne de la Fonction publique a réaffirmé sa volonté de construire une administration « performante, innovante, accessible et surtout orientée vers les résultats et la satisfaction de l'usager ». Elle a exhorté les fonctionnaires à faire preuve de loyauté envers leur hiérarchie, d'intégrité et d'engagement au service de l'intérêt général. Son ambition est de faire émerger des « Fonctionnaires Nouveaux », responsables, disciplinés, professionnels, courtois, ponctuels et disponibles. Des agents capables de proposer des solutions, de cultiver le résultat et de contribuer à bâtir un service public plus humain et plus proche des citoyens.

Réseaux sociaux : appel à la responsabilité

La ministre d'État a également saisi l'occasion pour interpeller les fonctionnaires sur leur utilisation des réseaux sociaux. Selon elle, ces plateformes sont encore insuffisamment exploitées pour informer et accompagner les agents publics. Elle a notamment appelé à y vulgariser le Statut général de la Fonction publique, Logirec ainsi que les numéros verts permettant aux fonctionnaires de trouver des réponses à leurs préoccupations. Elle a cependant déploré que les réseaux sociaux soient parfois transformés en « mur de lamentations », favorisant la circulation de fausses informations. Elle a, à cet effet, invité les agents à faire preuve de prudence, notamment en évitant de divulguer des actes administratifs, au risque de s'exposer aux sanctions prévues par la loi.

936 participants et 150 requêtes enregistrées

Au cours de la rencontre, le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, président du comité d'organisation, a dressé le bilan des activités menées les 8 et 9 septembre 2026, notamment les conférences, échanges et ateliers cliniques. « Ces deux journées auront permis de conjuguer harmonieusement trois dimensions : informer, à travers les conférences ; écouter, à travers les échanges ; traiter, à travers les ateliers cliniques », a-t-il indiqué. Au total, 936 fonctionnaires et agents de l'État ont pris part aux différentes activités.

150 requêtes ont été enregistrées, dont 138 ont déjà reçu un traitement définitif sur place. Soro Gninagafol a assuré que la Direction régionale de la Fonction publique poursuivra le suivi des dossiers en instance. « Au-delà de l'événement lui-même, nous voulons nous assurer que les informations recueillies soient transmises, que les requêtes soient suivies et que les suites utiles puissent être données », a-t-il promis. Pour sa part, la porte-parole des fonctionnaires des Grands Ponts, Marie-Josée Tagro, a assuré la ministre d'État de la pleine mobilisation des fonctionnaires et responsables administratifs de la région. Objectif : accompagner l'ambition de « redonner à l'Administration publique ivoirienne toutes ses lettres de noblesse et d'en faire un service public toujours plus efficace, humain et proche des citoyens ».