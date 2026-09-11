Cote d'Ivoire: Orpaillage illégal - Le sous-préfet de Tougbo hausse le ton

Alors que les préfets disposent de six mois pour intensifier la lutte contre l'orpaillage clandestin, les autorités de Tougbo veulent passer à l'action et appellent les communautés à prendre leurs responsabilités. Le message est sans ambiguïté. À Tougbo, dans le département de Téhini, les autorités administratives veulent mettre un terme à l'orpaillage illégal. Une séance de sensibilisation sur les dangers liés à cette activité s'est tenue, mercredi 9 septembre 2026, sous la présidence du sous-préfet de Tougbo, Louamy Sahi Jack. Cette rencontre intervient dans un contexte de renforcement de la lutte contre l'exploitation clandestine de l'or. Les préfets se sont donné six mois pour intensifier les opérations et obtenir des résultats concrets sur le terrain.

Dans son intervention, le sous-préfet a particulièrement interpellé les chefs de village, chefs de terre et présidents de jeunesse qui facilitent l'installation d'orpailleurs clandestins en leur cédant des terres. Louamy Sahi Jack les a exhortés à mettre fin à ces pratiques et à faire fermer sans délai les sites illégaux. Il a également rappelé les mesures vigoureuses récemment prises par le Conseil national de sécurité (Cns). Dans les prochains jours, des actions d'envergure initiées par le préfet seront menées dans l'ensemble du département pour contribuer à l'éradication du phénomène.

La séance a réuni les autorités coutumières, les guides religieux, les leaders communautaires, les responsables d'associations féminines et de jeunesse, le Directeur régional des Mines, les chefs de service ainsi que les responsables des unités des Forces de défense et de sécurité (Fds). Deux communications ont permis d'éclairer les participants sur les enjeux de cette lutte.

La première, présentée par Coulibaly Drissa, président de la Cellule civilo-militaire (Ccm) du département de Téhini, a porté sur les effets néfastes de l'orpaillage illicite. La seconde, animée par Noufè Laurent, délégué du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire (Cnjci) de Téhini, a mis l'accent sur l'incivisme des jeunes.

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Au-delà de l'infraction, l'exploitation clandestine de l'or entraîne des conséquences importantes sur les ressources naturelles et l'économie. La dégradation des terres et la pollution des eaux de surface figurent parmi les principaux dommages causés par ces activités. Elles occasionnent également des pertes économiques et soulèvent des préoccupations sanitaires et sécuritaires. Face à ces risques, les autorités misent sur une action concertée associant administration, forces de sécurité et populations.

Un engagement communautaire

Au terme de la rencontre, les participants se sont engagés à contribuer à débarrasser la sous-préfecture de Tougbo de ce fléau. L'échéance de six mois fixée par les préfets donne désormais une dimension particulière à cette mobilisation locale.

Légende : À Tougbo, la sensibilisation doit ouvrir la voie à des actions plus fermes sur le terrain, avec l'implication des chefs traditionnels, des jeunes, des femmes, des leaders religieux et de l'ensemble des communautés dans l'identification. (dr)