Afrique: Angola - Afreximbank veut accélérer l'essor des entreprises nationales dans le pétrole et le gaz

La Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank) veut renforcer la participation des entreprises angolaises au développement de la filière pétrolière et gazière.

L'institution a organisé, le 9 septembre 2026 à Luanda, un forum consacré au financement du contenu local dans ce secteur stratégique.

Réunis au Centro de Convenções de Talatona, des représentants du gouvernement, des institutions financières, des entreprises locales et des acteurs de l'industrie pétrolière et gazière ont échangé sur les moyens de faciliter l'accès des entreprises angolaises aux financements et aux opportunités offertes par la chaîne de valeur énergétique.

Faciliter l'accès au financement

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Les échanges ont porté notamment sur le financement de projets, le financement du commerce, les infrastructures en aval et le développement industriel.

L'objectif était d'identifier les mécanismes susceptibles de permettre aux entreprises locales de renforcer leurs capacités et de passer à une nouvelle étape de leur développement.

L'Angola demeure l'un des principaux marchés énergétiques du continent. Afreximbank indique avoir déjà investi près de 2 milliards de dollars US dans le secteur pétrolier et gazier du pays.

Pour l'institution panafricaine, l'enjeu est désormais de permettre à davantage d'entreprises angolaises de dépasser la simple prestation de services pour accéder à des fonctions de propriété, de gestion opérationnelle et d'exploitation à plus grande échelle.

Passer de la participation à la propriété

« La prochaine étape consiste à permettre à un plus grand nombre d'entreprises angolaises de passer de la participation et de la prestation de services à la maîtrise de la propriété, à la gestion opérationnelle et au changement d'échelle », a déclaré Haytham Elmaayergi, Vice-président exécutif, Global Trade Bank d'Afreximbank.

Selon lui, l'expérience d'opérateurs africains ayant réussi à s'imposer dans leurs marchés peut servir de modèle pour transformer les ambitions des entreprises locales en projets susceptibles d'être financés et de faire émerger de nouveaux champions nationaux et régionaux.

Cette approche rejoint les attentes de l'Association des entreprises nationales du secteur pétrolier en Angola (ASSEA). Sa présidente, Berta Rodrigues Issa, a estimé que le contenu local devait aller au-delà de l'attribution ponctuelle de contrats aux entreprises à capitaux angolais.

Le contenu local au coeur de l'industrialisation

Pour la responsable, le développement du contenu local doit s'inscrire dans une stratégie de renforcement des capacités, d'industrialisation et d'amélioration de la compétitivité des entreprises.

« Un pays ne s'industrialise pas simplement en exportant davantage qu'il n'importe. Il s'industrialise lorsqu'il transforme ses ressources, développe ses capacités productives et fait émerger des entreprises capables de se mesurer à la concurrence au-delà de ses frontières », a-t-elle souligné.

Le forum a ainsi identifié plusieurs obstacles auxquels sont confrontées les entreprises locales. Il s'agit notamment de l'accès à des financements adaptés, de la bancabilité des projets, des capacités d'exécution et de l'accès aux marchés.

Des projets à fort besoin de financement

Les participants ont également examiné plusieurs opportunités dans le secteur angolais des hydrocarbures. Le portefeuille présenté comprend notamment des projets nécessitant 2,5 milliards de dollars US pour Lobito Oil, 1 milliard de dollars US pour Sonangol, 1,4 milliard de dollars US pour Amufert et 280 millions de dollars US pour Itracom.

Ces besoins illustrent l'importance des mécanismes de financement et des partenariats pour accompagner le développement des entreprises et des infrastructures liées à la chaîne de valeur pétrolière et gazière.

L'expérience nigériane comme source d'inspiration

Les échanges ont également permis de revenir sur l'expérience du Nigeria. Des entreprises locales comme Oando et Heirs Energies ont renforcé leur position dans le secteur à la faveur d'importantes acquisitions.

Oando a notamment racheté la Nigerian Agip Oil Company pour 783 millions de dollars US, portant sa participation dans les licences OML 60 à 63 de 20 % à 40 %. De son côté, Heirs Energies a acquis une participation de 45 % dans l'OML 17 et en a repris l'exploitation.

Pour les participants, ces expériences montrent que les entreprises africaines peuvent progressivement accéder à des responsabilités plus importantes dans la propriété et l'exploitation des actifs énergétiques.

À travers ce forum, Afreximbank entend donc favoriser une meilleure articulation entre institutions publiques, banques locales, opérateurs et investisseurs afin de faire avancer les projets identifiés et de renforcer la place des entreprises angolaises dans leur propre secteur énergétique.