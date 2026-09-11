Cote d'Ivoire: Accidents de la route - 27 permis suspendus dont deux avec sursis, deux restitutions

La Commission de retrait et de suspension du permis de conduire a tenu sa session mensuelle le jeudi 10 septembre 2026, à la salle de conférence de la Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc).

Au terme des travaux qui ont porté sur 36 dossiers, 27 permis de conduire ont été condamnés (suspendus) dont deux avec sursis et deux autres ont été restitués. Les condamnations fermes vont de trois mois à cinq ans et celles avec sursis sont de trois mois.

Il ressort également que les détenteurs de 14 permis ont été impliqués dans des accidents mortels, sept dans des accidents ayant causé des blessures corporelles, 11 autres ayant entraîné des dégâts matériels et quatre concernés par d'autres infractions. L'ensemble de ses accidents ont provoqué la mort de 14 personnes et des blessures corporelles à 39 autres.

Des innovations pour améliorer le dispositif

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Le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, a souligné que l'objectif pour la Dgttc, c'est de durcir les textes de sorte à décourager efficacement les usagers indélicats. C'est en cela qu'il a indiqué que les infractions seront traitées comme des accidents mortels.

« Il faut que, quand un conducteur est durement sanctionné pour avoir conduit en sens interdit, pour n'avoir pas laisser passer un cortège officiel ou une ambulance, les autres comprennent que pour les infractions mettant davantage en danger des vies, les conséquences seront de nature à décourager ce type de comportement », a-t-il déclaré.

Oumar Sacko a également indiqué que les taxes devront être revues pour s'assurer que les mis en cause comparaissent plus tôt et que la suspension du permis de conduire tiennent compte de la période durant laquelle le titre de transport lui a été retiré avant sa comparution devant la commission. Une session exceptionnelle a donc été programmée pour en débattre.

Un système informatique a également été annoncé par le Dgttc pour fluidifier davantage le traitement des dossiers pour plus de célérité. La possibilité qu'un psychologue intègre la commission a aussi été évoquée par Oumar Sacko, qui ambitionne d'ouvrir les sessions au grand public. L'objectif étant d'en faire un moyen supplémentaire de sensibilisation de masse.