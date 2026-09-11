Cote d'Ivoire: Impact IA 2026 - Le pays accélère le passage de la vision à l'action

La Côte d'Ivoire entend franchir une nouvelle étape dans le développement de l'intelligence artificielle (IA) en transformant sa stratégie nationale en actions concrètes. Cette ambition a été réaffirmée lors de l'ouverture officielle de la deuxième édition d'Impact IA, la Conférence nationale sur l'intelligence artificielle, qui se tient du 9 au 11 septembre 2026, à Latrille Events, aux Deux-Plateaux.

Organisée par le ministère de la Transition numérique et de l'Innovation technologique autour du thème « De la vision aux cas d'usage : structurer l'IA nationale pour résoudre nos défis prioritaires », cette rencontre est placée sous le Haut Patronage du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, et sous la présidence du Vice-Premier ministre, Téné Brahima Ouattara.

L'événement rassemble plus de 1 500 participants, une centaine d'experts et d'intervenants venus de plus de dix pays, ainsi que des représentants de l'administration publique, du secteur privé, du monde académique, de la recherche, des startups et de la société civile.

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Dans son allocution d'ouverture, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, a souligné que cette édition marque une étape décisive dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'IA. Selon lui, l'objectif est désormais de partir des besoins concrets du pays afin d'identifier des solutions basées sur l'intelligence artificielle capables d'apporter des réponses adaptées aux défis nationaux.

Cinq secteurs prioritaires ont été retenus : l'administration publique, l'agriculture, la santé, l'éducation et le secteur privé. Les réflexions engagées durant la conférence visent à définir les cas d'usage les plus pertinents et les conditions nécessaires à leur déploiement à grande échelle.

« Notre ambition est de faire de l'intelligence artificielle un instrument de développement au service des Ivoiriens », a déclaré Djibril Ouattara. Il estime que l'IA peut contribuer à améliorer la performance de l'administration, accroître la productivité agricole, faciliter l'accès à l'éducation et aux soins de santé, tout en renforçant la compétitivité des entreprises.

Le ministre a également mis en avant les partenariats stratégiques noués avec Mistral AI et AIVANCITY, destinés à soutenir le développement des compétences nationales, la formation et le renforcement du capital humain dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Prenant la parole à son tour, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a exhorté les participants à produire des résultats directement exploitables à l'issue des travaux. Il a souhaité que la conférence débouche sur un portefeuille de cas d'usage prioritaires, une identification claire des facteurs de réussite ainsi qu'une feuille de route opérationnelle et budgétisée permettant de passer progressivement des expérimentations aux déploiements à grande échelle.

Le chef du Gouvernement a insisté sur la nécessité de consolider les fondements de l'écosystème national de l'IA. Selon lui, le développement de cette technologie passe par le renforcement des données, des infrastructures numériques, des capacités de calcul, du cloud, de l'approvisionnement énergétique, des compétences, du financement, de la cybersécurité et de la gouvernance.

Au-delà des sessions de réflexion, Impact IA 2026 s'appuie sur cinq groupes de travail thématiques et propose un espace d'exposition de 700 m² comprenant notamment une « Clinique IA » et entre 30 et 40 stands dédiés aux innovations du secteur.

Parmi les temps forts annoncés figure également la signature de deux actes officiels, dont la Déclaration de Politique IA Nationale. Cette initiative vise à consolider les engagements des différents acteurs en faveur d'une intelligence artificielle responsable, inclusive et alignée sur les priorités de développement du pays.

À travers cette dynamique, le Gouvernement entend mobiliser durablement l'État, les entreprises, les universités, les chercheurs, les startups, la société civile et les partenaires internationaux autour d'une ambition commune : positionner Abidjan comme un hub majeur de l'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest.

Pour Robert Beugré Mambé, l'enjeu dépasse la simple adoption de l'IA. Il s'agit avant tout de permettre à la Côte d'Ivoire de comprendre cette technologie, de la maîtriser, de l'adapter à son contexte et de l'utiliser efficacement pour répondre à ses propres priorités de développement.

Les travaux d'Impact IA 2026 devraient ainsi déboucher sur des projets, des investissements et des solutions concrètes susceptibles de générer des résultats mesurables au profit des populations ivoiriennes.