Cote d'Ivoire: FIDD 2026 - Le compte à rebours est lancé, plus de 3000 participants attendus

10 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), siège du Patronat ivoirien à Abidjan-Plateau accueillera la première édition du Forum international du développement durable (Fidd), prévu se tenir les 13 et 14 octobre 2026, autour du thème « Développement durable, innovation et compétitivité : transformer les modèles économiques pour une croissance responsable ». L'annonce a été officiellement faite, le 8 septembre 2026, lors de la conférence de presse de lancement officiel à Cocody-Angré.

Le commissaire général du Fidd, Michael Tra Bi, a justifié cette initiative par l'« urgence de préserver l'environnement », pointant notamment l'orpaillage clandestin qui « ravage les terres ivoiriennes ». Pendant deux jours, conférences et panels aborderont l'économie circulaire, la finance verte, l'agro-business et le bilan carbone.

Le vibrant plaidoyer du ministère de l'Environnement

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Représentant le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Ohoueu Didier Gbocho, directeur de l'économie verte et de la responsabilité des organisations, a salué une thématique qui « façonne notre quotidien ». Fils d'une paysanne jamais scolarisée mais gardienne de la forêt, il a rappelé que le développement durable puise ses racines en Afrique, à travers les forêts sacrées et classées.

Il a dénoncé l'orpaillage clandestin, fléau environnemental mais aussi social - source, selon lui, de divorces et de maladies dans son village -, qui prive chaque année la Côte d'Ivoire de 46 000 milliards de F Cfa, des ressources qui auraient pu financer usines, ponts et emplois. Pour lui, protéger l'environnement est l'affaire de tous (Etat, entreprises et société civile réunis). Il a plaidé pour une croissance responsable, portée par la Rse et une jeunesse mieux formée.

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