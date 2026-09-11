Cote d'Ivoire: Foire internationale Ciftis 2026 de Chine - Pékin place l'IA au coeur du commerce mondial

La Foire internationale du commerce et des services de Chine (Ciftis) a ouvert ses portes le 9 septembre au Shougang Parc, à l'ouest de Pékin. Pour cette édition 2026, l'événement met en lumière les technologies de pointe et la transition écologique, tout en réunissant près de 90 pays, dont la Côte d'Ivoire.Organisée par le ministère chinois du Commerce avec le soutien d'institutions internationales comme l'Organisation mondiale du commerce (Omc), la Ciftis 2026 accueille plus de 1 800 entreprises exposantes jusqu'au 13 septembre.

Principale nouveauté de cette édition : l'aménagement d'un espace entièrement dédié aux « Services chinois ». Cette zone rassemble plus de 140 innovations issues de 23 provinces, d'entreprises publiques centrales et d'institutions financières, couvrant les douze grands secteurs du commerce des services.« Près de 40 % des innovations présentées dans cette zone concernent l'Intelligence artificielle (Ia), les grands modèles de langage ou les agents intelligents », a souligné le ministère du Commerce.

L'objectif affiché par Pékin est clair : promouvoir les applications de l'Ia dans les services publics, la santé, la logistique et la consommation, tout en stimulant les services verts (finance durable, chaînes d'approvisionnement bas-carbone).

Une vitrine internationale et africaine

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Parmi les quelque 90 pays représentés figurent huit nations africaines. La Côte d'Ivoire y tient notamment un stand, géré par son ambassade à Pékin, pour promouvoir notamment des produits transformés à base de cacao.

Pour accompagner ces expositions, le programme prévoit près de 100 conférences thématiques, notamment sur le commerce électronique et le commerce numérique dans la ville de Xiong'an, ainsi qu'une centaine de sessions de négociations commerciales. Outre les expositions, le Ciftis accueille des activités annexes : des spectacles culturels, marchés grand public, expériences immersives, etc, à la grande joie des participants.

Avec un commerce national des services qui dépasse désormais les « 1 000 milliards de dollars américains », le gouvernement Chinois entend profiter de cet événement majeur pour étendre son influence économique et sceller de nouveaux partenariats internationaux.