Cote d'Ivoire: ENS d'Abidjan - 7 366 nouveaux professionnels de l'éducation prêts à servir l'État

La 60e promotion de l'École normale supérieure (ENS) d'Abidjan a été baptisée, jeudi 10 septembre 2026, sous le nom de « Promotion Kandia Camara ». Elle marque l'entrée au service de l'État de milliers de nouveaux professionnels de l'éducation, avec un accent particulier sur les disciplines scientifiques.

L'École normale supérieure (ENS) d'Abidjan vient de franchir une nouvelle étape dans la formation des professionnels de l'éducation. La cérémonie de baptême de sa 60e promotion s'est tenue, jeudi 10 septembre 2026, sous le nom de « Promotion Kandia Camara », en hommage à la présidente du Sénat, marraine de cette promotion.

Cette promotion compte 7 366 normaliens, appelés à rejoindre les différents secteurs de l'éducation nationale. Parmi eux figurent des professeurs de collège et de lycée, des professeurs de CAFOP ainsi que des personnels d'encadrement.

À ces nouveaux diplômés s'ajoutent 3 382 stagiaires, qui devraient intégrer les salles de classe à partir du mois d'octobre. Un apport qui devrait contribuer au renforcement des effectifs et à la prise en charge des besoins du système éducatif.

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Un renfort dans les disciplines scientifiques

La formation scientifique occupe une place importante dans cette nouvelle promotion. L'ENS compte notamment 56 professeurs de lycée et 256 professeurs de collège en mathématiques.

Les sciences physiques bénéficient également d'un renforcement avec 115 professeurs de lycée et 302 professeurs de collège. Ces effectifs viennent répondre à l'un des défis du système éducatif, celui de disposer d'un nombre suffisant d'enseignants qualifiés dans les disciplines scientifiques.

Au-delà des chiffres, la qualité de l'enseignement reste liée aux compétences et à l'engagement des personnels chargés de transmettre les connaissances et d'encadrer les élèves. Les nouveaux professionnels sont donc appelés à mettre leurs acquis au service de la formation de la jeunesse ivoirienne.

Former pour préparer l'avenir

La cérémonie a aussi été l'occasion de saluer le travail accompli par la direction de l'ENS, les enseignants, les formateurs et l'ensemble du personnel administratif et technique. Des félicitations ont également été adressées aux parents et aux proches des nouveaux diplômés pour leur accompagnement.

La marraine de cette 60e promotion, Kandia Camara, présidente du Sénat, a été remerciée pour avoir accepté d'associer son nom à cette génération de professionnels de l'éducation.

À travers cette nouvelle promotion, l'objectif affiché est de disposer de professionnels compétents, engagés et capables de répondre aux besoins d'un système éducatif en constante évolution. Une ambition inscrite dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, en faveur du renforcement de la qualité de l'éducation et de la formation en Côte d'Ivoire.