Cote d'Ivoire: Journalisme - Abidjan accueille « Les Lauréats de la Francophonie »

L'Association pour la Valorisation de la Francophonie (AVF) lance, le 24 septembre 2026 à Abidjan, la première édition de « Les Lauréats de la Francophonie ». Ce nouveau rendez-vous mettra à l'honneur le journalisme et les productions réalisées en français.

Abidjan s'apprête à accueillir un nouveau rendez-vous consacré à l'excellence journalistique.

L'Association pour la Valorisation de la Francophonie (AVF) lancera, jeudi 24 septembre 2026, « Les Lauréats de la Francophonie », dont le premier volet sera dédié au journalisme.

À travers cette initiative, l'AVF entend reconnaître et valoriser les journalistes dont le travail contribue à une information rigoureuse, responsable et utile à l'intérêt public. Le projet veut également donner davantage de visibilité aux productions journalistiques de qualité dans l'espace francophone.

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Un concours ouvert aux journalistes francophones

Pour cette première édition, l'appel à candidatures sera ouvert aux journalistes professionnels et aux journalistes en début de carrière, quel que soit leur pays d'origine ou leur lieu d'exercice. Une condition est toutefois posée : présenter une production journalistique réalisée en français.

Deux catégories sont retenues : le reportage écrit et le reportage vidéo. Les candidats seront notamment départagés sur la rigueur journalistique, l'intérêt public du sujet, la qualité du traitement, l'originalité de la production et le respect des principes professionnels.

Cette ouverture vise à faire dialoguer différentes expériences journalistiques et à mettre en lumière la diversité des réalités racontées en français.

Deux lauréats, deux séjours professionnels à Paris

Un lauréat sera désigné dans chacune des deux catégories. Les deux gagnants bénéficieront d'un séjour professionnel de quatre jours à Paris, entièrement pris en charge par l'AVF.

Ce séjour comprendra des rencontres avec des professionnels des médias et des acteurs de la Francophonie. Les productions primées seront également valorisées sur les supports de l'AVF et auprès de ses réseaux et partenaires.

Les deux lauréats recevront, en outre, le trophée « Les Lauréats de la Francophonie » ainsi qu'un diplôme officiel.

Une initiative appelée à s'élargir

Avec ce premier volet consacré au journalisme, l'AVF ambitionne d'installer progressivement « Les Lauréats de la Francophonie » comme un rendez-vous de référence pour la reconnaissance et le rayonnement des acteurs qui contribuent à la vitalité de la Francophonie.

D'autres domaines devraient être concernés lors de prochaines éditions, notamment la littérature, les arts, la culture, la création et les médias.

Le lancement officiel et l'ouverture de l'appel à candidatures sont prévus le jeudi 24 septembre 2026, à l'Autorité nationale de la presse (ANP), à Cocody-Les Deux Plateaux, à Abidjan.

Les candidats auront jusqu'au 31 janvier 2027 pour déposer leurs productions. La remise officielle des trophées est annoncée pour le 20 mars 2027, à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie.