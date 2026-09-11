Cote d'Ivoire: Intégration des écoles islamiques en Côte d'Ivoire - Cheick Aïma Ousmane Diakité plaide pour une accélération du processus

Après plus de cinq décennies de revendications, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire salue les avancées réalisées dans l'intégration des écoles islamiques au système éducatif national. Tout en exprimant sa reconnaissance au Président de la République, Alassane Ouattara, et aux partenaires, Cheick Aïma Ousmane Diakité, président du Cosim, qui intervenait à la rentrée solennelle de la Plateforme des Structures Islamiques d'Éducation (Psie) le 9 septembre 2026, à la mosquée du Plateau, a appelé à une accélération du processus afin de garantir l'égalité des chances pour tous les enfants du pays.

L'intégration des écoles islamiques au système éducatif national demeure l'une des réformes majeures réclamées depuis plusieurs décennies par la communauté musulmane ivoirienne. Le premier responsable de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, a rappelé que cette revendication, portée pendant plus de cinquante ans, vise à offrir aux élèves des écoles islamiques les mêmes opportunités éducatives que celles accordées aux autres établissements confessionnels.

Selon lui, pendant longtemps, les écoles islamiques ont évolué en marge du système éducatif classique, malgré les millions d'enfants qu'elles accueillent. Cette situation a progressivement créé des disparités que les autorités ont décidé de corriger à travers un processus d'intégration engagé depuis plusieurs années.

Toutefois, il a salué la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, d'assurer une éducation inclusive à tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction. Pour lui, cette décision constitue un acte de justice et d'équité, permettant aux élèves des établissements islamiques de bénéficier à la fois du programme officiel de l'État et d'un enseignement religieux adapté.

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Les responsables des écoles islamiques ont également été invités à s'inscrire pleinement dans cette dynamique. Ils ont été encouragés à adapter leurs établissements aux exigences du programme unifié afin de favoriser une meilleure insertion de leurs élèves dans le système éducatif national.

Au-delà des infrastructures éducatives, Cheick Aïma Ousmane Diakité a insisté sur la nécessité de préserver l'intérêt supérieur de l'enfant. « Les établissements appartiennent à leurs promoteurs, mais les enfants demeurent avant tout des enfants de la Côte d'Ivoire », a-il souligné, appelant à une mobilisation collective autour de cette réforme.

S'adressant aux acteurs de terrain chargés du suivi de l'intégration, le leader religieux a rappelé leur importante responsabilité dans la réussite du projet. Il a insisté sur la nécessité de travailler dans la cohésion, la concertation et l'humilité afin d'atteindre les objectifs fixés pour l'éducation des jeunes générations.

Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à l'Unicef et à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent ce processus. Ajoutant que la mise en place d'un système éducatif harmonisé contribuera au renforcement de l'unité nationale et à la consolidation de la cohésion sociale.

Toutefois, plusieurs défis demeurent, a-t-il souligné. « Sur près de 3 000 écoles islamiques recensées à travers le pays, moins de 1 000 sont actuellement intégrées au système officiel. Le président du Cosim dit souhaiter ainsi une accélération du processus afin que l'ensemble des établissements concernés puisse être pris en compte dans les prochaines années.

Il a également plaidé pour un renforcement du suivi et de l'évaluation du programme unifié déjà mis en oeuvre. L'objectif dit-il, est de s'assurer de son application effective dans les établissements, d'identifier les éventuelles difficultés et d'apporter les ajustements nécessaires pour améliorer la qualité de l'enseignement.

Autre préoccupation soulevée par le guide religieux, c'est notamment l'harmonisation des programmes de l'enseignement arabe-islamique au niveau secondaire.

Après les avancées enregistrées dans le primaire, il affirme souhaiter la mise en place d'un cadre pédagogique commun pour les collèges afin de garantir la continuité du parcours scolaire des élèves sur l'ensemble du territoire.

Enfin, la question de la valorisation des diplômes issus des établissements islamiques a été mise en avant par le guide religieux. De nombreux diplômés titulaires de licences, maîtrises ou doctorats rencontrent encore des difficultés de reconnaissance et d'insertion professionnelle. Aussi, il a salué la décision du ministère de mettre en place des commissions de réflexion chargées d'examiner ces préoccupations et de proposer des solutions adaptées.

Pour le président du Cosim, l'enjeu dépasse le seul cadre éducatif. Il s'agit de consolider l'intégration nationale, de renforcer l'égalité des chances et d'offrir à chaque enfant ivoirien les moyens de contribuer pleinement au développement de la nation.