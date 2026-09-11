Cote d'Ivoire: Éducation islamique - La Psie lance officiellement ses activités et dévoile sa feuille de route

La Plateforme des Structures Islamiques d'Éducation (Psie) a effectué sa rentrée solennelle, le mercredi 9 septembre 2026, à la Mosquée Salam du Plateau. La cérémonie s'est déroulée en présence de Cheick Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire (Cosim), ainsi que de Coulibaly Adama, représentant le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Koffi N'Guessan.

Cette rentrée a marqué l'investiture officielle des instances dirigeantes de la plateforme, désormais chargées de conduire sa mission au service du développement de l'enseignement islamique en Côte d'Ivoire. L'occasion a également permis de présenter le plan d'action triennal et la feuille de route de la Psie, dont l'ambition est de contribuer à la structuration, à la promotion et au renforcement du secteur éducatif islamique.

Prenant la parole après son investiture, le Directeur exécutif national de la Psie, l'imam Dosso Mamadou, a exprimé sa gratitude aux autorités ivoiriennes, aux leaders religieux ainsi qu'aux partenaires techniques et financiers, notamment l'Unicef, pour leur engagement en faveur de l'éducation. Il a rappelé que la plateforme se veut une interface crédible entre les établissements islamiques, l'État et les partenaires au développement.

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Le nouveau responsable s'est réjoui des progrès enregistrés grâce à l'appui des pouvoirs publics, notamment dans le processus d'intégration de nombreuses structures islamiques aux normes de l'enseignement formel. Selon lui, ces avancées renforcent la responsabilité de la communauté musulmane dans l'amélioration continue de la qualité de l'enseignement.

Réaffirmant l'engagement de la Psie en faveur d'une éducation inclusive et de qualité, l'imam Dosso Mamadou a souligné l'importance de promouvoir les valeurs de paix, de citoyenneté et de responsabilité au sein du système éducatif. Il a également appelé aux bénédictions et aux prières pour la réussite du mandat de la plateforme, estimant que l'éducation demeure un levier essentiel du développement, de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire.

Représentant le ministre Koffi N'Guessan, l'Inspecteur général du ministère de l'Éducation nationale, Coulibaly Adama, a salué l'engagement des structures islamiques en faveur de l'inclusion scolaire. Porteur du message du ministre, il a rappelé que l'éducation constitue le fondement du développement durable, de la paix et du progrès social.

Il a indiqué que l'intégration des enfants issus des institutions islamiques dans le système éducatif formel demeure un axe prioritaire de la politique éducative nationale. Saluant les résultats obtenus grâce à la collaboration entre l'État, les partenaires techniques et financiers ainsi que la communauté musulmane, il a exhorté l'ensemble des acteurs à poursuivre leurs efforts afin de garantir à chaque enfant les mêmes chances de réussite.

Coulibaly Adama a enfin réaffirmé la volonté du gouvernement de bâtir, à travers une éducation de qualité, un capital humain compétitif et performant, au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire.