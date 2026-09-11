Cote d'Ivoire: Communication sanitaire - Le ministère de la Santé inaugure son premier studio de production audiovisuelle

Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (MSHPCMU) à travers la Direction de la Communication et des Relations publiques (DCRP), a inauguré le jeudi 10 septembre 2026 à l'Institut national de santé publique (INSP), son tout premier studio de production audiovisuelle, dénommé « Studio Pierre Ngou Dimba », ainsi qu'un centre d'appel.

Le studio devra notamment permettre de produire des contenus audiovisuels adaptés aux différents canaux de diffusion, tout en renforçant la visibilité des actions menées en faveur des populations. Les premières diffusions se feront notamment sur Youtube, ensuite s'en suivra Facebook et Tiktok par la suite.

Ce nouveau studio devrait donc contribuer à mieux informer les populations, intensifier les actions de sensibilisation et lutter contre la désinformation dans le domaine sanitaire. Il permettra également au ministère de disposer d'un cadre professionnel pour la réalisation d'émissions, d'interviews, de capsules, de reportages et de différents contenus destinés aux médias et aux plateformes numériques.

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A cette occasion, le Directeur de la Communication et des Relations Publiques, Allé Paul Kouadio a salué la mise en place de cet outil, qui vient renforcer les capacités du département ministériel en matière de communication. « Nous disposons désormais d'une chaîne de production complète, de la captation à la diffusion directe », a-t-il indiqué.

Ce plateau permettra notamment, d'avoir une réactivité en cas de crise sanitaire, l'optimisation financière ainsi qu'une inclusivité à travers la traduction des messages sanitaires en langues locales.

Allé Paul Kouadio a par ailleurs sollicité l'accompagnement des partenaires pour accueillir et installer des écrans pour l'unité des centres de santé. « Avec l'appui en équipement nécessaire, nous ferons de ce projet un modèle unique de communication de proximité dans notre région », a-t-il ajouté. Pour lui, ce studio devra surtout contribuer à rapprocher davantage le ministère des citoyens, en facilitant l'accès à une information sanitaire claire, vérifiée et accessible à tous.

Dr Coulibaly Soltié, Représentant le ministre de la Santé Pierre N'gou Dimba a, pour sa part, relevé l'importance de cette infrastructure qui incarne la volonté du ministère de se rapprocher la population. La production régulière de contenus audiovisuels devrait permettre de mieux expliquer les politiques sanitaires, les programmes et les mesures prises par les autorités.

Elle a expliqué que la priorité absolue de cet outil devra être mise sur « l'éducation, la sensibilisation et la prévention ».

Le ministre à travers sa représentante a invité tous les acteurs de santé à communiquer sur leurs activités. C'est en effet, « une exigence de redevabilité vis-à-vis de la population ivoirienne », a-t-elle insisté. La représentante du ministre a également encouragé les équipes de la DCRP à faire de ce studio un véritable espace de production au service de l'intérêt général et de la santé publique. À travers cet outil, le MSHPCMU entend donc faire de la communication un véritable instrument de sensibilisation, d'éducation et de prévention au bénéfice des populations ivoiriennes.