Cote d'Ivoire: Littérature - L'auteur Komi Salif Sarof invite à regarder le temps autrement

Et si le temps ne se lisait pas du passé vers le futur, mais dans le sens inverse ? Avec "La porte du temps", l'auteur burkinabè, Komi Salif Sarof, propose de renverser notre perception du temps et d'interroger notre rapport à l'avenir. Le temps n'est peut-être pas celui que nous croyons. C'est en tout cas la réflexion qu'il a proposée lors d'une rencontre avec le public et les journalistes, le 10 septembre, à la librairie Carrefour Siloé, à Abidjan. Organisée par le Groupe Éclosion communication consulting (Ecc) Sarl, la rencontre s'est tenue dans le cadre de la dédicace de son ouvrage.

Pour l'auteur, il faut rompre avec la représentation classique d'un temps qui partirait du passé pour aller vers le futur. « Le temps, c'est le futur, le présent et le passé », soutient-il. Une conception qui invite à changer de perspective et à considérer l'avenir non plus comme une échéance lointaine, mais comme un point de départ de la réflexion.

Au cours des échanges, Komi Salif Sarof a développé une idée centrale de son ouvrage :

la peur de l'avenir serait moins liée à ce qui nous attend qu'à notre difficulté à le questionner.

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« Ce n'est pas le futur qui doit nous faire peur. C'est notre incapacité à trouver des questions sur le futur qui nous fait peur », a-t-il expliqué.

À partir de cette approche, l'auteur appelle à développer une véritable culture de l'anticipation. Il ne s'agit plus seulement d'attendre les événements, mais de s'interroger sur le futur, de formuler les bonnes questions et de réfléchir aux choix qui permettront de mieux les appréhender. "La porte du temps" se situe au croisement de plusieurs champs de réflexion. Philosophie, science et questionnement existentiel se rencontrent dans une démarche qui pousse le lecteur à revisiter ses certitudes sur le temps, la connaissance et l'existence.