Congo-Kinshasa: Incendie meurtrier de Bukavu - Le ministère de l'Education se mobilise pour la continuité des cours dans les écoles affectées

Dans un communiqué publié jeudi 10 septembre 2026 à Kinshasa, la ministre de l'Education nationale a exprimé sa solidarité avec les élèves, les enseignants et la communauté de Bukavu (Sud-Kivu), affectés par l'incendie qui a détruit des écoles, faisant au moins 29 morts.

« Aucun enfant congolais n'est en dehors de la République. Les élèves et les enseignants vivant dans les zones sous occupation demeurent pleinement membres de la communauté éducative nationale et au coeur de la responsabilité et de la solidarité de la Nation », indique le communiqué.

L'incendie, survenu ce jeudi à Funu, dans la ville de Bukavu, a notamment dévasté les écoles primaires Furaha et Ujamaa. La ministre Raissa Malu dit avoir instruit ses services compétents de son ministère d'établir un bilan documenté de la situation des établissements scolaires touchés, d'identifier les besoins immédiats des élèves, des enseignants et des communautés scolaires affectés et d'examiner, avec les acteurs éducatifs et humanitaires compétents, les dispositions nécessaires à l'assistance des personnes affectées et à la continuité des apprentissages.

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Elle souhaite que « les circonstances et les causes de ces sinistres soient établies de manière rigoureuse et indépendante, afin que toute la lumière puisse être faite et que les mesures appropriées de protection des populations et des infrastructures scolaires puissent être prises ».

Serie noire

Ce nouveau drame intervient à la suite d'une série d'incendies à Bukavu, dont plusieurs ont déjà affecté des établissements scolaires et compromis les conditions d'apprentissage de nombreux élèves.

Près de 80 opérateurs économiques du marché de Kadutu, à Bukavu, se retrouvent aujourd'hui au chômage. Ils font partie des victimes de l'incendie survenu dimanche 6 septembre sur l'avenue Virunga, dans le quartier Nyamugo, ayant détruit une galerie de 66 portes abritant des boutiques ainsi que quatre dépôts et débits de boissons.

Plus de cinq cents élèves inscrits à l'école primaire Uhuru et à l'Institut Fariala de Bukavu n'ont plus de lieu où étudier. Leurs établissements ont été ravagés par un incendie dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 septembre 2026, au quartier Cahi.

Une semaine auparavant, environ deux cents maisons avaient pris feu dans le quartier Nkafu de cette ville.