Afrique: Mondial 2030 - La FIFA dément avoir attribué la finale au Maroc

La Fédération internationale de football (FIFA) a démenti jeudi toute décision officielle attribuant au Maroc l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030, après une déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, affirmant que le match se jouerait à Benslimane, près de Casablanca.

"La décision sera prise en temps voulu", a indiqué un porte-parole de la FIFA, cité par l'agence espagnole EFE, en référence à la position déjà communiquée par l'instance le 5 août dernier.

Cette réaction intervient après les déclarations de Fouzi Lekjaa lors d'une rencontre politique organisée à Bouznika. Le président de la FRMF a affirmé que la province de Benslimane aurait "l'honneur d'accueillir la finale de la Coupe du monde 2030".

Le futur Grand Stade Hassan II, actuellement en construction à Benslimane, à environ 60 kilomètres de Casablanca, est présenté comme le site envisagé par le Maroc pour accueillir cette rencontre. L'enceinte devrait disposer d'une capacité de 115.000 places.

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La FIFA avait déjà démenti, en août, les informations selon lesquelles son président, Gianni Infantino, aurait promis au Maroc l'organisation de la finale en contrepartie d'un soutien politique. L'instance avait alors qualifié ces informations de "fausses et trompeuses" et précisé que le choix du lieu de la finale serait effectué ultérieurement.

Le choix du stade accueillant la finale reste donc ouvert, alors que le Maroc et l'Espagne sont en concurrence pour obtenir cette rencontre phare du Mondial 2030. L'Espagne a notamment proposé le Santiago Bernabéu et le Camp Nou, tandis que le Maroc mise sur le futur Grand Stade Hassan II.

Le Mondial 2030 sera principalement organisé par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, avec trois rencontres inaugurales disputées en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, dans le cadre des célébrations du centenaire de la Coupe du monde.