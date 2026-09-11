Angola: Le MAPTSS étend la protection sociale obligatoire à cinq secteurs supplémentaires

Huambo — Le Ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale (MAPTSS) a étendu, ce jeudi à Huambo, la protection sociale obligatoire aux travailleurs des secteurs de l'agriculture, de la pêche, du travail domestique, de l'économie informelle urbaine et des transports.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet d'extension de la couverture de la protection sociale obligatoire et du réseau de médiateurs de la sécurité sociale, lancé par la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Rodrigues Dias, lors d'une cérémonie organisée au Centre culturel Manuel Rui Monteiro.

Lors de l'événement, la ministre a déclaré que l'initiative visait à étendre la protection sociale aux travailleurs exerçant des activités informelles qui, malgré une vie consacrée au travail, atteignent l'âge de la retraite sans pension, ni retraite, ni autre mécanisme de soutien social.

La responsable a affirmé que la protection sociale constitue un droit pour tous les employés angolais, consacré par la Constitution de la République d'Angola, et qu'elle ne doit pas se limiter aux personnes occupant un emploi formel.

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La ministre a souligné la nécessité d'atteindre les travailleurs exerçant des activités économiques sans contrat de travail ni salaire fixe, en particulier dans les secteurs où le taux d'informalité est le plus élevé.

Elle a cité, parmi les groupes visés par le projet, les agriculteurs qui assurent une partie de la production alimentaire nationale et sont confrontés aux risques liés à leur activité, tels que la sécheresse, les maladies et les pertes de récoltes.

La ministre expliqué que le projet englobe également les travailleurs de la pêche et de l'aquaculture, dont l'activité comporte des risques spécifiques, ainsi que les travailleurs domestiques, dont beaucoup exercent sans contrat et sans accès régulier à la protection sociale.

Teresa Dias a affirmé que le secteur informel urbain constitue un autre segment prioritaire, incluant les vendeurs ambulants, les artisans et les petits commerçants qui exercent quotidiennement leurs activités sur les marchés et dans les rues.

La dirigeante a indiqué que les chauffeurs de taxi et de moto-taxi figurent également parmi les bénéficiaires, en raison des caractéristiques et des risques liés à l'exercice de cette activité de transport.

La ministre a précisé que l'extension de la couverture doit garantir une protection aux travailleurs et à leurs familles en cas de maladie, d'invalidité, de décès du soutien de famille ou de vieillesse.

La responsable a ajouté que son département ministériel a renforcé le réseau des médiateurs de la sécurité sociale, une fonction instituée par le décret présidentiel n° 301/20.

La ministère de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale a expliqué que les médiateurs ont pour missions principales de sensibiliser et de recruter des cotisants et des assurés pour le système de protection sociale obligatoire, ainsi que d'apporter un soutien lors du processus d'inscription.

Elle a ajouté que leur activité comprend l'orientation des usagers dans les demandes de prestations sociales et l'accompagnement des cotisants pour le respect de leurs obligations déclaratives et de cotisation auprès de l'organisme gestionnaire de la protection sociale obligatoire.

Selon la ministre, les médiateurs doivent incarner l'Institut national de sécurité sociale (INSS) auprès des communautés, en étant présents sur les marchés, dans les zones agricoles, aux arrêts de taxis, sur les lieux de pêche et dans d'autres zones d'activité économique.

Elle a affirmé que l'intervention des médiateurs vise à faciliter l'accès à l'information, à réduire les difficultés liées au processus d'inscription et à rapprocher les travailleurs des Services de sécurité sociale.

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, des vice-gouverneurs de cette région du pays, du secrétaire d'État au Travail et à la Sécurité sociale, Pedro José Filipe, du président du conseil d'administration de l'Institut national de sécurité sociale, ainsi que d'autorités traditionnelles et religieuses, entre autres personnalités.