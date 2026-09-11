Angola: L'exécutif angolais prône l'expansion de la microfinance

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a plaidé ce jeudi à Luanda pour l'expansion de la microfinance afin de stimuler l'inclusion financière des femmes.

Lors de son discours d'ouverture de la huitième session du Forum national sur la microfinance, la ministre a qualifié la microfinance d'instrument de diversification de l'économie, de promotion de l'entrepreneuriat et d'amélioration des conditions de vie des familles, en accordant une attention particulière à l'accès des femmes aux services financiers.

Selon la ministre, une économie visant une croissance inclusive nécessite un système financier capable d'atteindre les populations et les zones où il existe des opportunités commerciales et de génération de revenus.

Elle a souligné que l'exécutif angolais mettait en oeuvre des mesures visant la diversification de l'économie, l'augmentation de la production nationale, le soutien aux initiatives entrepreneuriales et la promotion de l'entrepreneuriat.

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Dans cette dynamique, a-t-elle poursuivi, les micro, petites et moyennes entreprises, les entrepreneurs individuels et les initiatives économiques familiales jouent un rôle indispensable.

« L'inclusion financière ne doit pas être perçue uniquement comme la possibilité de détenir un compte bancaire ou d'accéder à un produit financier spécifique », a-t-elle déclaré.

Ana Paula do Sacramento Neto a ajouté que l'inclusion financière représente avant tout la capacité des citoyens à accéder, de manière sûre, régulière et durable, à des services financiers adaptés à leurs besoins, leur permettant ainsi de constituer une épargne, d'investir ou de développer leurs activités, de résister aux périodes difficiles ou d'y survivre, et de bâtir de meilleures conditions pour l'avenir.

Dans ce contexte, a-t-elle poursuivi, la microfinance revêt une importance stratégique pour des milliers de familles angolaises, en tant qu'instrument décisif pour transformer de petites initiatives économiques en activités génératrices de revenus et d'emplois, tout en renforçant l'autonomie des familles.

Ana Paula do Sacramento Neto estime qu'il est important de continuer à oeuvrer pour rapprocher les institutions financières des communautés, promouvoir des solutions numériques, encourager le développement de produits financiers adaptés aux besoins de chacun et mettre en place des mécanismes permettant de réduire les risques liés au financement des petites entreprises.

Par ailleurs, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme a souligné que la transformation numérique offre, dans ce domaine, une opportunité extraordinaire.

La responsable a souligné que les paiements numériques, la banque en ligne, les plateformes mobiles et d'autres solutions technologiques peuvent contribuer à rendre les services financiers accessibles aux citoyens éloignés des structures bancaires physiques traditionnelles.

« Toutefois, la numérisation doit s'accompagner d'une éducation financière, de la protection des consommateurs, de la sécurité des transactions et de la confiance dans le système financier. Ce forum constitue une occasion de renforcer la coordination entre le gouvernement angolais, le système financier, les institutions de microfinance, le secteur privé, les organisations de la société civile et les partenaires au développement », a-t-elle insisté.

La huitième édition du Forum national sur la microfinance se tient sous le thème « Étendre les services financiers pour garantir l'inclusion des femmes et des familles », à l'initiative du Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme (MASFAMU), en partenariat avec la Banque nationale d'Angola (BNA).

Cette initiative, organisée tous les deux ans, vise à favoriser l'accès des femmes et des familles aux services financiers, contribuant ainsi au renforcement des revenus familiaux, à la promotion de l'entrepreneuriat, à l'autonomisation économique et au développement durable des communautés.

Ce forum s'inscrit dans le cadre des actions prévues par le Plan de développement national (PDN) 2023-2027, notamment en ce qui concerne les politiques de promotion de l'égalité des genres, l'encouragement du microcrédit, la création de coopératives rurales féminines et la formalisation des activités économiques.