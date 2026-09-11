Angola: Le PR inspecte les travaux du Mémorial aux victimes des conflits politiques

Luanda — Le Président João Lourenço a inspecté ce jeudi à Luanda l'avancement des travaux du futur Mémorial aux victimes des conflits politiques, dont la construction est achevée à 93,5 %, dans le cadre du processus de réconciliation nationale en cours.

Ce projet, situé dans la région de Nova Marginal, à proximité du Mémorial Dr. António Agostinho Neto à Praia do Bispo, représente un investissement d'environ 35 milliards de kwanzas et devrait être achevé en octobre prochain.

Cette nouvelle visite du Chef de l'État a permis de faire le point sur l'état d'avancement des travaux, après une première inspection en mai dernier.

Au cours de sa visite, João Lourenço a parcouru les différentes zones du projet et a reçu des explications techniques sur l'état d'avancement des travaux, les chantiers en cours et le calendrier prévu pour l'achèvement du projet.

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L'information a été communiquée par le directeur du Bureau des Travaux Spéciaux, l'ingénieur Leonel Cruz, par l'architecte Fineza Teta, conceptrice artistique du mémorial, et par les autorités impliquées dans la réalisation du projet, en présence de membres de l'Exécutif.

Attribué à l'entreprise chinoise Nova Jiangsu, le projet est géré par DAR Angola Consultoria Limitada et supervisé par la société Triede.

Ce projet, conçu par le Bureau des Travaux Spéciaux (GOE), s'inscrit dans le cadre du processus de réconciliation nationale mené par la Commission pour la mise en oeuvre du Plan de réconciliation à la mémoire des victimes des conflits politiques (CIVICOP).

Le Mémorial aux victimes des conflits politiques vise à honorer la mémoire des citoyens angolais ayant perdu la vie lors des conflits politiques qui ont eu lieu entre le 11 novembre 1975 et le 4 avril 2002, et constitue l'une des principales infrastructures symboliques de la politique de réconciliation nationale.

Concept architectural

La structure architecturale principale du mémorial, baptisée "Aliança Eterna" (Alliance éternelle), se compose de deux tours de neuf étages, conçues pour symboliser les périodes de conflit et de paix vécues par les Angolais et incarner un concept associé au pardon, à l'unité et à la réconciliation nationale.

D'une hauteur d'environ 35 mètres, le bâtiment comprendra des espaces accessibles, des salles d'exposition, une salle de congrès, des archives numériques, un bâtiment technique, une boutique de souvenirs, des espaces verts, une place publique et un parking de 106 places.

Le complexe inclura également le Hall de la Mémoire, conçu comme un espace solennel inspiré par un arc-en-ciel, évoquant la paix, la prospérité et l'esprit de réconciliation nationale.

Parmi les éléments symboliques du projet figurent la « Mulembeira da Reconciliação » (Arbre de la Réconciliation), une structure pétrifiée entourée de sept arbres représentant les écoles culturelles angolaises, et les « Mastros Cintilantes » (Mâts Scintillants), éléments verticaux conçus pour symboliser la guérison de la mémoire collective et rendre hommage aux victimes des conflits politiques.

Infrastructures complémentaires

Selon les données techniques présentées lors de la visite présidentielle, les infrastructures d'électricité, d'eau et de télécommunications sont en phase finale de réalisation.

Une station d'épuration des eaux usées (STEP) est également en construction. D'une capacité de traitement de 400 mètres cubes d'eau par jour, elle est destinée à alimenter l'ensemble des infrastructures complémentaires.

Le contrat de construction a été signé le 7 juin 2025.

Le Mémorial aux victimes des conflits politiques s'inscrit dans le cadre des initiatives de l'État angolais visant à préserver la mémoire collective et à promouvoir la réconciliation nationale, en honorant la mémoire des victimes de différents épisodes de l'histoire politique et militaire du pays après l'indépendance.

AFL/MC/SB