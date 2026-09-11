Angola: Le ministre de l'Intérieur juge calme la situation opérationnelle à Luanda

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, a qualifié ce mercredi de calme la situation opérationnelle dans la capitale angolaise, « malgré les défis qu'implique naturellement une ville de plus de neuf millions d'habitants ».

« La question de la sécurité publique à Luanda est une préoccupation permanente et quotidienne », a-t-il déclaré, ajoutant que le travail mené avec le gouvernement provincial et les administrations municipales a permis d'identifier des mesures pour les zones où le taux de criminalité est le plus élevé.

S'adressant à la presse lors de sa première visite de travail à Luanda, Manuel Homem a expliqué que des mesures de police de proximité avaient été définies et approuvées, tout comme des solutions à des problèmes affectant les communautés, notamment l'approvisionnement en électricité, en raison de leur incidence sur la sécurité publique.

Il a également indiqué qu'un point avait été fait sur les activités en cours visant à améliorer les infrastructures des services du ministère de l'Intérieur dans la province.

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Le ministre a par ailleurs précisé que le gouvernement provincial de Luanda construisait davantage de commissariats et de commandements municipaux, tandis que le Ministère de l'Intérieur et le Commandement général de la Police nationale développaient d'autres initiatives pour améliorer les infrastructures policières dans toute la province.