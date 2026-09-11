Angola: La signature d'accords marque la Conférence internationale du pétrole et du gaz

Luanda — Sept accords, comprenant en principe le service à risque, la reforestation et la décarbonation, ont été signés mercredi, à Luanda, entre le concessionnaire national, la compagnie pétrolière nationale et les leaders mondiaux du secteur.

Le premier accord était un accord de service à risques signé entre l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), les compagnies pétrolières Shell, Equinor et Sonangol, portant sur les blocs 19, 34 et 35.

ANPG, Shell, Qatar Energy et Sonangol ont formalisé un accord pour définir les termes et conditions du contrat de services à risques dans les zones de concession des blocs 8 et 22.

Ce partenariat marque le retour de Catar Energy en Angola.

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Un autre contrat de service a réuni ANPG, Chevron, Shell et compagnie pétrolière d'État Sonangol dans la zone de concession des blocs 33, 24 et 35.

Dans le domaine du reboisement, l'ANPG, le Gouvernement de Moxico, Chevron et l'Institut National de Gestion Environnementale (INGA) étaient parties à l'accord.

L'initiative vise à réduire les émissions, à créer des emplois et à promouvoir le développement économique de Moxico.

Par ailleurs, Sonangol et TotalEnergies ont renforcé leur coopération en matière de décarbonation, tandis que l'ANPG, TotalEnergies, Exxon Mobil et Sonangol ont conclu un accord de principe.

La conférence qui a terminé mercredi avec la signature d'autres accords, a abordé des sujets tels que l'économie du gaz en Angola, la sécurité d'approvisionnement et de raffinage, le financement des entreprises nationales, le contenu local, l'exploration terrestre, l'intelligence artificielle, les actifs matures, entre autres.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.