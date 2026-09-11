Angola: Des opérateurs de machines de déminage terminent la formation à Huambo

Chicala-Cholohanga ( — Trente-huit opérateurs de machines de déminage du type Hitachi et Minewolf ont terminémercredi, à Huambo, une formation de mise à jour technique destinée à renforcer les compétences pour l'utilisation de ces équipements.

La formation, qui a débuté le 26 août, s'est déroulée à la Base de maintenance, de réparation et de conservation des équipements de déminage, située à Essaque, dans la municipalité de Chicala-Cholohanga.

Des opérateurs des provinces de Bengo, Benguela, Bié, Cuanza Sul, Cuando Cubango, Cunene, Huíla, Luanda et Moxico Leste y ont participé.

Cette formation a permis d'actualiser les connaissances des opérateurs sur le fonctionnement et l'utilisation des engins Hitachi et Minewolf, afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de déminage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie de clôture était présidée par le directeur adjoint du secteur technique du Centre national de déminage (CND), qui a souligné l'importance de la mise à jour continue des connaissances des opérateurs pour une utilisation optimale des ressources techniques disponibles.

La formation a permis aux participants d'approfondir leurs connaissances relatives au fonctionnement, à la maintenance et à l'utilisation appropriée des machines, répondant ainsi aux exigences des opérations de déminage.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions de formation technique du CND, visant à renforcer les compétences des opérateurs et à améliorer la capacité opérationnelle des équipes impliquées dans le processus de déminage dans le pays.