Afrique: Le pays participe à la 19e édition de l'Exposition mondiale du tourisme

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Zimbabwe, Baltazar Diogo Cristóvão, a participé mercredi à la cérémonie d'ouverture de la 19e édition de l'Exposition mondiale du tourisme Sanganai/Hlanganani/Dzimbahwe, l'un des principaux événements internationaux de promotion touristique du pays.

Selon une note de la mission diplomatique, consultée jeudi par l'ANGOP, la participation angolaise s'est déroulée lors de la cérémonie d'ouverture officielle, qui a eu lieu au Centre de congrès et d'événements Gymkhana, à Masvingo, sous la présidence du chef d'État zimbabwéen, Emmerson Dambudzo Mnangagwa.

La participation de l'Angola à cet événement, qui s'achève vendredi 11, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la coopération avec le Zimbabwe et promouvoir le potentiel touristique national auprès des opérateurs et investisseurs internationaux.

L'événement a réuni des membres du gouvernement zimbabwéen, des représentants du corps diplomatique accrédité dans le pays, des voyagistes, des investisseurs, des acheteurs internationaux, des institutions publiques et privées, ainsi que d'autres invités.

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À cette occasion, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a souligné l'importance de la numérisation et de l'intelligence artificielle (IA) pour le développement du tourisme, considérant que ces technologies peuvent contribuer à améliorer la promotion des destinations touristiques et la qualité des services offerts aux visiteurs.

Le chef d'État zimbabwéen a également défendu la nécessité de préserver la culture, le patrimoine et l'identité des communautés locales, éléments fondamentaux pour le développement durable du secteur touristique.

La 19e édition du Salon mondial du tourisme de Sanganai/Hlanganani/Dzimbahwe accueille 405 exposants et 153 acheteurs, dont 125 internationaux, provenant de différents marchés d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et d'Amérique du Nord.

L'événement sert de plateforme pour la promotion des destinations touristiques, favorise les échanges entre les acteurs du secteur et crée des opportunités d'affaires et des partenariats commerciaux et institutionnels.