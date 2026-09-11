Angola: Girabola - D'Agosto fait match nul contre le FC de Cabinda et s'empare de la tête du classement national

9 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV/WR/LUZ

Luanda — L'équipe de Primeiro de Agosto a pris la tête de la Liga Unitel Girabola, comptant désormais dix points après avoir fait match nul (1-1) face au FC de Cabinda, lors du match d'ouverture de la 4e journée de la compétition disputé mercredi.

Les « militaires » (D'Agosto) ont joué à l'extérieur au stade França Ndalu et étaient menés au score à la première mi-temps.

À la 25e minute, lors de la première incursion offensive dangereuse, l'équipe de Cabinda a bénéficié d'un penalty après que Venâncio a touché le ballon de la main dans la surface en tentant d'empêcher l'action adverse.

A son tour, Luyeye a inscrit le penalty et a donné l'avantage au FC de Cabinda (1-0).

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À la reprise, l'entraîneur Filipe Nzanza a procédé à trois changements simultanés, faisant entrer Macaia, Dagó et Félix Bulaya à la place de Castro, Benção et Erique.

Ces changements ont porté leurs fruits immédiatement. Dès la 46e minute, le Primeiro de Agosto a égalisé grâce à Axel, qui a profité du retour vigoureux de son équipe en seconde période pour inscrire le but du 1-1.

Grâce à ce nul, le FC de Cabinda a décroché son premier point dans la compétition, après trois défaites consécutives.

Lors de la prochaine journée (la 5e), le FC de Cabinda affrontera São Salvador et D'Agosto recevra le FC de Luanda.

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