Angola: Le Brent dépasse les 100 dollars

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, pour livraison en novembre, a ouvert la séance de jeudi à 101,94 dollars, soit une hausse de 2,48 dollars par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix de l'« or noir » a progressé et dépassé ses récents sommets, suite aux nouvelles tensions militaires entre les États-Unis et l'Iran qui ont ravivé les craintes de perturbations de l'approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

À ce prix d'ouverture, le Brent se situe 41,94 dollars au-dessus du niveau fixé dans le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026, qui prévoit une production journalière d'un million et cinquante mille barils.

Le prix du Brent sert de référence pour fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il est également un point de repère pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.