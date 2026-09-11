Angola: Basket-ball - Petro et D'Agosto affrontent des équipes portugaises lors d'un tournoi international

Luanda — Les équipes angolaises de Petro de Luanda et de Primeiro de Agosto affronteront, les 12 et 13 septembre, les formations portugaises du Sporting de Portugal et du FC Porto lors d'un tournoi international de basket-ball masculin qui se tiendra au Pavillon multisports de Kilamba à Luanda.

Les équipes portugaises arriveront à Luanda vendredi matin, avec dans leurs rangs les joueurs angolais Childe Dundão (FC Porto) et João Fernandes (Sporting).

L'équipe de Petro, championne nationale, débutera la compétition face au Sporting, vice-champion de la Ligue professionnelle de basket-ball du Portugal, à 19 heures. L'événement permettra également aux équipes angolaises d'évaluer le niveau de leurs effectifs en ce début de saison.

De leur côté, les « militaires » (Primeiro de Agosto), troisièmes du championnat national, ouvriront le tournoi à quatre équipes à 17 heures face au FC Porto, troisième au Portugal.

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Les vainqueurs du premier match disputeront la finale, tandis que les perdants joueront le match pour la troisième place.

Selon Joaquim Gomes « Kikas », membre de l'organisation, les billets pour le tournoi sont vendus au prix de 3 000 kwanzas pour les deuxième et troisième niveaux des tribunes.

La tribune VIP (premier niveau) est accessible pour 10 000 kwanzas, tandis que les sièges VIP coûtent 50 000 kwanzas. Les billets pour les enfants à partir de huit ans et les jeunes jusqu'à 18 ans sont au prix de 1 500 kwanzas.