Afrique: Le Royaume-Uni considère le pays comme une destination stratégique pour les investissements

Londres — La ministre britannique du Développement international et de l'Afrique, Kirsty McNeil, a déclaré mercredi à Londres que l'Angola constituait une destination stratégique pour les investissements britanniques.

S'exprimant lors du Forum commercial et d'investissement Royaume-Uni-Angola, la ministre a souligné que le Royaume-Uni « considère l'Angola comme une destination stratégique pour les investissements britanniques ».

Elle a mentionné que le nouveau cadre réglementaire économique angolais favorise l'attraction de capitaux privés et la diversification au-delà du secteur pétrolier, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des mines et des infrastructures.

La ministre d'État a mis en avant la convergence de l'expérience britannique en matière de finance, de technologie et d'innovation, des ressources, de l'ambition et de la vision du Royaume-Uni pour la transformation économique du marché angolais, dans le cadre d'un partenariat réciproque.

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Elle a également cité le financement des réseaux électriques, des routes, des hôpitaux et de la protection contre les inondations, ainsi que les opérations de déminage menées par les organisations humanitaires et le potentiel du Corridor de Lobito pour l'intégration régionale, comme exemples de coopération bilatérale.

À son tour, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a mis en avant l'amélioration du climat des affaires, la révision de la loi sur l'investissement privé (qui a supprimé l'exigence de capital minimum et garanti le libre rapatriement des dividendes) et a invité la communauté d'affaires britannique à investir dans le pays.

À cet égard, Mme Daves de Sousa a souligné le rôle du Guichet unique d'investissement, géré par l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), et a présenté le bilan du Programme de privatisation (PROPRIV).

La ministre a alors indiqué que le PROPRIV avait permis de lever environ 1,75 milliard de dollars américains depuis 2019, dont 42 % provenaient d'investisseurs étrangers.

Elle a précisé que sur les 130 actifs prévus, 121 avaient déjà été traités et que la commercialisation des neuf autres était imminente, notamment la participation dans Standard Bank Angola.

Concernant le marché des capitaux, la gouvernante a souligné l'expansion de la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA), dont la capitalisation a atteint 6,9 milliards de dollars américains en juillet dernier, soit une croissance annuelle de près de 200 %, réaffirmant ainsi l'engagement d'aligner l'institution sur les normes internationales.

Le Forum commercial et d'investissement Royaume-Uni-Angola, qui s'est tenu les 8 et 9 de ce mois, était le fruit d'une initiative conjointe de DMA Invest, des ambassades des deux pays et de l'AIPEX, réunissant des représentants gouvernementaux et des chefs d'entreprise lors de tables rondes consacrées aux marchés de la dette, au financement du développement et aux privatisations.