Angola: Le Gouvernement s'engage à valoriser la carrière des infirmiers

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa, a réaffirmé ce jeudi, à Luanda, l'engagement du Gouvernement à la valorisation de la carrière du personnel infirmier, par la mise en place des meilleures conditions de travail et la formation spécialisée.

Lors de l'ouverture de la 3e Journée scientifique des soins infirmiers, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de prévention du suicide, célébrée ce jeudi (10), le secrétaire a réitéré la promesse de renforcer l'Ordre des infirmiers comme partenaire régulateur stratégique.

À cette occasion, il a reconnu l'importance de la compétence et du rôle stratégique des professionnels de ce secteur pour la qualité des services de santé, la sécurité des patients et la transformation du système de santé.

« Vos mains soignent, vos paroles réconfortent, votre savoir sauve des vies au Centre spécialisé pour le traitement des endémies et des pandémies (CETEP) et dans d'autres établissements de santé du pays », a-t-il martelé.

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À cette fin, a-t-il déclaré, il faut des infirmiers mieux préparés, des autorités sanitaires capables de gérer le personnel, les ressources et les processus, des professionnels en mesure d'utiliser des indicateurs pour évaluer les résultats.

Selon Carlos Pinto de Sousa, la qualité des services infirmiers exige également des chercheurs scientifiques orientés vers les problèmes réels des services du secteur et une culture institutionnelle où la qualité et la sécurité des patients sont au coeur de toutes les décisions.

Il a ensuite souligné l'importance de cette Journée, puisqu'elle permet le partage et le transfert de connaissances, une réflexion sur la production scientifique angolaise et des suggestions avantageuses pour le Système National de Santé.

Sous le thème « Soigner avec science, décider avec responsabilité » et le thème « Autonomie en soins infirmiers : du savoir technique à la prise de décision responsable », la 3e Journée scientifique des soins infirmiers se déroule jusqu'à vendredi (11), une initiative du Ministère de la Santé, par le biais du CETEP.

Pendant deux jours, la Journée scientifique aborde également des thèmes tels que « Respect de l'éthique déontologique et les responsabilités juridico-légales », « La sécurité des patients : le rôle des infirmiers face aux événements indésirables » et « La gestion des soins et leadership en soins infirmiers ».