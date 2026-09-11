Angola: Le pays mise sur la technologie et la formation pour renforcer son secteur pétrolier

Luanda — L'Angola renforce son engagement en faveur de l'innovation technologique, de la formation du personnel national et de l'attraction des investissements afin de garantir la croissance et la pérennité du secteur pétrolier, a affirmé mercredi, à Luanda, le président de la section angolaise de la Société des ingénieurs pétroliers (SPE), Lenda António.

En marge de la 7e édition du Salon international du pétrole et du gaz d'Angola (AOG 2026), M. António a déclaré à la presse que cet événement constituait une plateforme essentielle pour promouvoir à l'international le potentiel du pays et rapprocher le gouvernement, les entreprises nationales, les investisseurs et les opérateurs des nouvelles opportunités offertes par le secteur.

« L'Angola se présente davantage à l'international par son image que par ses réalisations », a-t-il déclaré.

M. António a également souligné les réformes en cours dans le pays, notamment les efforts du gouvernement pour créer des mécanismes capables de mobiliser davantage de financements et de les orienter vers des projets visant à accroître et à maintenir la production nationale.

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Il a également souligné l'importance des universités et des écoles techniques dans la formation des futurs professionnels, plaidant pour le renforcement des bourses d'études et le transfert de connaissances entre experts nationaux et internationaux.

« Ne vous découragez pas. Venez observer et apprendre. Il est essentiel de poursuivre la transmission des connaissances sur les atouts de l'Angola et les opportunités offertes par le secteur », a-t-il déclaré.

Le responsable estime également qu'investir dans les ressources humaines est aussi important qu'investir dans les projets et les technologies, car sans personnel qualifié, « il est impossible de garantir la réalisation et le succès des grands projets nationaux ».

Lenda António a souligné que, malgré les défis de la transition énergétique, le pétrole continuera de jouer un rôle prépondérant dans l'économie mondiale pendant de nombreuses années, plaidant ainsi pour la formation d'une nouvelle génération de professionnels afin de répondre aux besoins futurs du secteur.

Il a mentionné qu'investir simultanément dans les technologies, les connaissances et les ressources humaines permettra à l'Angola d'accroître l'efficacité de sa production et de transformer les opportunités offertes par l'industrie pétrolière en retombées économiques positives pour le pays.

« L'Angola a ce qu'il peut offrir et ce que le pays peut gagner », a-t-il conclu.

La 7e édition de la Conférence et Exposition internationale sur le pétrole et le gaz en Angola se clôture ce jeudi (10).

Elle a réuni des experts et des entreprises du secteur qui ont abordé des sujets tels que l'exploration et la production de pétrole et de gaz, la transition énergétique et le développement durable.