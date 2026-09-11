Angola: Le MED annonce la promotion de 22 000 enseignants

Luanda — Environ 22 000 enseignants seront promus cette année, et les changements financiers devraient être effectifs dès la paie de novembre, a annoncé mercredi à Luanda la directrice nationale des ressources humaines du ministère de l'Éducation (MED), Laudemira de Sousa

Selon cette responsable, qui s'exprimait en marge d'une réunion avec les partenaires syndicaux, il s'agit de la première phase du processus, qui concernera les enseignants entrés dans le secteur en 2017 et 2018 et n'ayant pas encore bénéficié d'une promotion.

Elle a précisé que les dossiers devraient être intégrés au système financier en octobre, ce qui permettra d'appliquer l'ajustement salarial dès la paie de novembre.

La directrice a également indiqué qu'une deuxième phase concernera les enseignants recrutés en 2019 et 2020, dont la promotion est prévue pour le premier trimestre 2027. Il s'agit de dossiers résiduels issus du dernier concours, de 2021 à 2023.

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Laudemira de Sousa a indiqué que, lors de la réunion, les 11 points de l'accord entre le ministère de l'Éducation et le syndicat ont été analysés, ainsi que d'autres préoccupations soulevées par les partenaires sociaux.

Elle a précisé que parmi les points encore à l'étude figure la demande relative au versement séparé de la prime de vacances, et que le ministère des Finances se penche sur la question.

Le versement du 13e mois en un seul versement, a-t-elle ajouté, est déjà en cours.

À cette occasion, le président de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'éducation d'Angola, Adriano dos Santos, a plaidé pour une augmentation significative des investissements publics dans le secteur.

Il a affirmé que l'éducation mérite un budget adéquat, puisqu'elle ne représente actuellement que 6,8 % du budget général de l'État (OGE), et a donc plaidé pour une augmentation de 21 % afin de répondre aux besoins du secteur.

Le dirigeant syndical a jugé positive l'information concernant la promotion de milliers d'enseignants et a plaidé pour que le processus se poursuive progressivement jusqu'à inclure tous les autres enseignants.