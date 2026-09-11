Tunisie: Expatriés - Les transferts majeurs - Ben Farhat vaut 34 millions de dinars

En Europe, si le mercato estival a une nouvelle fois basculé dans la démesure, porté par l'ambition des cadors à se renforcer à coups de transactions qui atteignent des sommets vertigineux, pour quelques clubs occidentaux, la filière tunisienne a été à son tour sondée, sans pour autant que la quête de nos talents se chiffre en centaines de millions.

En effet, aujourd'hui, pour nombre de clubs ambitieux, le véritable art du marché des transferts réside désormais dans la capacité à dénicher de bonnes pioches, des pépites, des éléments à forte marge de progression. Bref, de futures étoiles qui pourraient assurer à terme au club employeur une hausse de leur valeur marchande. Bien entendu, il y a aussi les joueurs confirmés avec lesquels le flair n'entre pas en compte, à l'instar de Elyès Skhiri.

Mais en général, sur le mercato des expatriés tunisiens, certaines écuries ont surtout ciblé des profils prometteurs, certes, mais globalement sous-cotés.

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Aujourd'hui, même si nos joueurs expatriés, pour la plupart, membres de la récente expédition tunisienne en Coupe du monde, n'ont pas flambé au regard des piètres prestations de la sélection au Mondial, sur le marché des transferts, il s'avère depuis quelques saisons que les investissements stratégiques de formations, dites outsiders en Europe, s'avèrent bien souvent être les coups les plus rentables, sans pour autant redéfinir la hiérarchie de certaines Ligues, il va sans dire.

Opposer la folie financière brute à l'art du recrutement calculé, certains clubs européens, à l'instar du PSG avec Khalil Ayari, ont analysé en amont la courbe de progression de ladite cible, et ce, en vue de modéliser son potentiel futur au plus haut niveau. Pour des clubs à l'avant-garde que le détenteur de la C1, cette stratégie a pour but de trouver à terme des joueurs performants cachés sous les radars.

Revisitons à présent les transactions d'envergure concernant les joueurs expatriés tunisiens en Europe, en espérant que, pour nos internationaux, le succès sportif est au bout afin que la réussite soit finalement corrélée à la capacité des clubs preneurs à assumer ces investissements. Ce faisant, cet été, quelques internationaux ou talents en herbe ont été transférés pour des montants assez significatifs. L'attaquant Louey Ben Farhat, tout d'abord, le plus gros transfert tunisien de l'été.

A 20 ans, le transfuge de Karlsruher SC a été cédé au SC Fribourg en contrepartie d'un montant de l'ordre de 7,5 millions d'euros, une somme qui atteint les 10 millions d'euros moyennant les bonus, sans omettre de signaler que le club badois a également assuré un pourcentage sur la revente de la pépite tunisienne. Sur ce, Fribourg l'a immédiatement prêté au KSC pour la saison en cours afin qu'il gagne du temps de jeu.

Lié à Fribourg jusqu'en été 2029, Ben Farhat est valorisé 10 millions d'euros actuellement sur transfermarkt.

San Diego débourse 10 millions de dinars pour Achouri

Achouri à présent. L'ailier de 27 ans en poste en MLS du côté de San Diego a quitté le FC Copenhague pour rejoindre le sud de la Californie.

Le transfert a été conclu en contrepartie de 3 millions d'euros pour un contrat jusqu'en 2029. Suite à trois saisons au Danemark, là où il a signé 12 buts en 116 matchs, Achouri débarque aux Etats-Unis avec une solide réputation de striker et aussi de passeur décisif avec 28 assists à Copenhague.

Khalil Ayari et Omar Ben Ali, les valeurs montantes

A son tour, l'ailier Khalil Ayari, 21 ans et sous contrat avec le Paris Saint-Germain, excelle actuellement à l'USL Dunkerque. Prêté pour la saison 2026/27 par le PSG, ce pur produit du Stade Tunisien, valorisé à hauteur d'1,5 million d'euros, est l'un des grands espoirs du football tunisien. Aussi, l'attaquant Omar Ben Ali, 21 ans, transfuge du Club Sportif Sfaxien et actuellement sociétaire d'Alanyaspor en Super Lig turc, est un joueur à gros potentiel. Transféré en contrepartie d'1,2 million d'euros, le joueur rapportera encore au CSS avec un deal qui inclut une clause sur une future revente.

Second meilleur buteur de Ligue 1 tunisienne la saison écoulée, derrière Firas Chawat. Et évolué à 750.000 euros sur Transfermarkt, Ben Ali n'a pas fini de faire parler de lui.

Ellyès Skhiri, la dimension invariable

Ellyès Skhiri, pivot de 31 ans, a signé son retour au FC Cologne après trois ans à l'Eintracht Francfort.

Ce faisant, la transaction s'est conclue autour d'un montant d'1 million d'euros pour celui qui avait d'ailleurs quitté Cologne en 2023 en tant que joueur libre et qui s'était par la suite engagé en faveur de Francfort jusqu'en 2028. Coté 5 millions d'euros, Skhiri tentera de se relancer à Cologne après une campagne insignifiante avec l'Équipe Nationale lors du dernier Mondial.