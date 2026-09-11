Afrique: EST - Attendu incessamment à Tunis - Namory Keita s'engage pour trois ans

L'arrivée à Tunis du jeune attaquant ivoirien de 19 ans est attendue sous peu. L'accord conclu prévoit la signature de Namory Keïta d'un contrat de trois ans.

C'est une pépite ivoirienne que l'Espérance s'apprête à enrôler. Il s'agit du jeune attaquant, Namory Keïta. Il est âgé de 19 ans et n'entre donc pas dans le quota des étrangers. Namory Keita débarque en provenance du Racing Club d'Abidjan. L'accord est conclu entre les deux clubs et le joueur est attendu à Tunis dans les heures à venir pour signer un contrat de trois ans au profit de l'Espérance. Une bonne pioche !

Florian Danho à la recherche d'un club

Florian Danho n'a pas figuré sur la liste du dernier match du championnat disputé contre l'ASM. Renseignement pris : si le joueur n'a pas été convoqué pour le match, c'est qu'il est à la recherche d'un club. "Il va partir", nous confie une source bien informée.

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Le départ de Florian Danho de l'Espérance se précise donc. C'est la direction qui lui a demandé d'aller chercher un club. Pour rappel, Florian Danho n'a pas trouvé un arrangement avec Al-Ittihad FC alors que l'offre émise par le club tripolitain a été acceptée par l'Espérance.

Danho a intéressé également les deux clubs casablancais. L'offre émise par le Wydad a été jugée inappropriée à la valeur du joueur et le Raja n'a pas convaincu non plus par son offre.

La direction de l'Espérance veut céder le joueur avant la fin de ce mercato. Il suffit d'une bonne offre, et pour le club et pour le joueur. Florian Danho est, rappelons-le, lié par un contrat avec l'Espérance qui court jusqu'au 30 juin 2028.