Tunisie: CAB - Les choses sérieuses vont commencer

Les Cabistes affronteront, lors des prochaines journées, de gros» calibres» de notre championnat.

Après l'ASM, le CSHL et l'OB, voilà que le CAB s'apprête à jouer à Sfax contre le CSS, ensuite accueille l'USM au Stade 15-Octobre, puis effectue un court déplacement à Radès pour affronter le CA. Le staff technique aura le temps nécessaire pour arrondir les angles dans la formation «jaune et noir».

Mission accomplie du comité provisoire?

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Les responsables actuels, dont la mission arrive à terme ces jours-ci, peuvent être fiers d'avoir redressé la situation sur le double plan administratif et sportif. Aux autorités régionales de convaincre Riadh Mokdad et les membres du comité de prolonger l'aventure à la tête du CAB.

Prompt rétablissement à Bouba...

Le très fidèle garde-matériel du CAB, Boubaker Tambou, a été victime d'un accident de la route. Il a été hospitalisé et a subi avec succès une intervention chirurgicale assurée par Dr Mohamed Ridha Chérif, ex-vice-président du CAB. Espérons qu'il reprendra rapidement du service. Bon rétablissement à lui!

CAB-SAMB : 31- 21

L'équipe de handball a disputé, à la salle Fatnassi à Bizerte, un match amical contre le voisin menzelien en vue de préparer la nouvelle saison 2026-2027. Au-delà du score de 31- 21 en faveur des Cabistes, il s'agit d'une façon de consolider davantage les bonnes relations entre les deux clubs.