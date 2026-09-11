Tunisie: Athlétisme - Championnats arabes juniors - On fait ce qu'on peut

Les performances sont relativement modestes...Après une journée de repos, le lundi, les Championnats arabes d'athlétisme juniors (moins de 18 ans) ont repris le lendemain pour leur troisième et avant-dernière journée.

Au cours des deux premiers jours, les athlètes tunisiens ont remporté huit médailles : quatre d'or, trois d'argent et une de bronze. Ce résultat leur a permis de se classer troisièmes au classement général des médailles, malgré la participation de 15 pays et des performances relativement modestes dans la plupart des épreuves. La Tunisie participe à ces championnats avec une délégation de 23 athlètes : 10 hommes et 13 femmes.

A se demander en fin de compte pour quelles raisons participons-nous alors que nous savons pertinemment qu'il n'y aura pas beaucoup de temps intéressants.

Dans nos archives Tournoi Indian Wells: Ons Jabeur éliminéeEn effet, à part l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, il n'y a pas encore de véritables traditions athlétiques. Même les «champions olympiques ou mondiaux» de ces pays sont des naturalisés. Pour ce qui nous concerne, la présence est importante, la politique de la chaise vide n'est jamais à conseiller. En dehors de cette présence, il y a une question de solidarité que la Tunisie n'a jamais cessé d'exalter.

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Et de toutes les manières, il y a toujours quelque chose à corriger, comme dans les épreuves de marche où nous avons enregistré au mondial de navrantes disqualifications. Nous éprouvons des difficultés pour avoir les résultats. L'organisation ne suit pas et de nombreux observateurs en ont fait la remarque.

«Quel genre de championnat est-ce là où les résultats ne sont pas publiés rapidement ? Les résultats de la troisième journée, mardi 8 septembre 2026 (session matinale des qualifications et du décathlon), ne sont toujours pas disponibles.

Les résultats de l'heptathlon junior, qui s'est terminé dimanche 6 septembre, sont également introuvables. Le seul résultat disponible pour les sept courses et compétitions est celui du 100 mètres haies, publié le premier jour. Les administrateurs du site web manquent manifestement d'expérience, et pourtant ils affirment qu'une médaille d'or, une d'argent et une de bronze ont été décernées au 100 mètres haies de l'heptathlon junior». Espérons que cela ira mieux lors des deux dernières journées.