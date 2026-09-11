Tunisie: Eau potable - Mahdia, Ben Arous et l'Ariana parmi les régions les plus touchées en août

L'été 2026 a été marqué en Tunisie par une grave crise d'approvisionnement en eau potable. Pour le seul mois d'août 2026, environ 402 signalements concernant des problèmes d'accès à l'eau ont été enregistrés sur la plateforme de l'Observatoire Tunisien de l'Eau en août 2026.

Parmi ces alertes, l'observatoire a recensé 361 interruptions et perturbations non annoncées dans la distribution de l'eau potable à travers tout le pays. Les régions les plus touchées par cette crise sont Mahdia avec 41 signalements, suivie par Ben Arous (37 signalements), l'Ariana (36 signalements), Tunis (33 signalements) et Sfax (33 signalements).

Dans nos archives Sidi Hussein : Des maisons de jeunes et des aménagements urbains au coeur de la visite du gouverneurL'intensité des perturbations combinée à une importante pénurie de bouteilles d'eau frappant le pays, a provoqué une montée du malaise social se traduisant par 24 mouvements de protestation à travers le pays en août 2026. Par ailleurs, l'observatoire a recueilli 13 alertes concernant des fuites d'eau et 4 alertes concernant la qualité de l'eau distribuée.

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L'Observatoire Tunisien de l'Eau est un projet associatif créé, en 2016, par l'association « Nomad 08 » pour défendre le droit d'accès à l'eau pour tous. Son rôle est d'influencer les politiques et les pratiques, et de suivre l'application des engagements nationaux et internationaux de toutes les parties prenantes du secteur, en vue d'améliorer les conditions d'accès des communautés rurales et urbaines aux services d'eau et d'assainissement.