Tunisie: Pour faire face à une conjoncture internationale délicate - Saïed défend une action arabe collective et solidaire

Le Président de la République vient de recevoir le nouveau secrétaire général de la Ligue des États arabes, Nabil Fahmi, au Palais de Carthage, où il lui a présenté ses félicitations pour cette distinction, ainsi que ses voeux de plein succès dans sa nouvelle mission qui intervient dans un contexte international exceptionnellement difficile et délicat à la suite des multiples changements intervenus à travers le monde entier.

Le Chef de l'Etat a saisi cette occasion pour passer en revue les diverses phases ayant marqué l'histoire de la Ligue arabe depuis sa création en 1945 jusqu'à nos jours en passant par les circonstances du transfert de son siège du Caire à Tunis en 1979 et qui a duré pas moins de onze ans.

Evoquant, ensuite, les relations entre les deux parties et les nombreux défis auxquels fait face l'organisation panarabe, le Président Kaïs Saïed a tenu à mettre en relief la nécessité d'opter pour une action arabe collective et solidaire pour renforcer l'action unifiée et améliorer les prestations des divers mécanismes de fonctionnement de la Ligue dans l'objectif de mieux protéger les droits arabes sans la moindre concession avec une priorité absolue au recouvrement des droits inaliénables du peuple palestinien dont notamment l'établissement de son Etat indépendant et entièrement souverain sur l'ensemble des terres palestiniennes et avec pour capitale Al Qods Acharif.

Soulignons que le Président de la République a mentionné l'obligation de consolider l'action arabe dans tous les secteurs, dont notamment sécuritaires, scientifiques ainsi qu'en matière d'approches innovantes de la communication dans le but évident d'avoir une voix écoutée sur la scène internationale tout en ayant un rang de partenaire efficace dans la prise de décisions.

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Fustigeant les tentatives menées par certaines parties pour créer des divisions au sein du monde arabe, du genre "Skyes-Picot", le Président Saïed a mis l'accent sur la nécessité de faire émerger l'Etat national afin de permettre au citoyen arabe de vivre dignement sans oublier de renforcer la confiance des jeunes en eux-mêmes afin de pouvoir prendre le flambeau et d'assurer leur avenir et celui de leur pays.

En outre, au cours de cette visite, la première effectuée depuis la prise de ses nouvelles fonctions, le nouveau secrétaire général de la Ligue des Etats arabes a indiqué dans une déclaration-vidéo que vu la gravité de la conjoncture, l'accent a été mis sur «la nécessité de privilégier les actes aux discours», d'approfondir les stratégies de riposte aux crises et d'oeuvrer au développement des États arabes et de leurs institutions ainsi que la Ligue arabe elle-même.

Rappelons que le S.G. de la Ligue arabe a eu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, et qui a porté sur les principaux résultats de la 166e session du Conseil de la Ligue arabe, tenue sous la présidence de la Tunisie.

Le ministre des A.E. a réitéré, à cette occasion, l'engagement de notre pays à veiller au renforcement de l'efficacité de l'action arabe commune.

Ainsi, cette visite du secrétaire général de la Ligue arabe vient réaffirmer l'importance de l'action arabe unifiée et le rôle clé de la Tunisie dans la consolidation de cette action avec la concrétisation de nouvelles approches marquées par l'efficacité au profit de la souveraineté et de l'indépendance des décisions, loin des blocs et des diktats étrangers.