Tunisie: Noureddine Nouri inaugure un nouveau lycée à Bir Bouregba

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a effectué ce jeudi une visite au nouveau lycée secondaire de Bir Bouregba, qui ouvrira ses portes pour accueillir les élèves et le corps éducatif en début de semaine prochaine.

Réalisé pour un coût dépassant les 8 millions de dinars, l'établissement contribuera, grâce à son emplacement à proximité du collège et de la zone résidentielle, à résoudre les problèmes de surpeuplement et de transport scolaire. Le lycée devrait démarrer en accueillant plus de 650 élèves, un effectif qui devrait doubler dès la prochaine année scolaire.

Dans une déclaration accordée à la TAP à cette occasion, le ministre a souligné que cette nouvelle infrastructure éducative revêt une importance capitale pour la région de Bir Bouregba et la délégation de Hammamet. Elle permettra de résorber l'encombrement et de réduire la pression sur les établissements voisins, notamment le collège de Bir Bouregba, le collège de Sidi Jedidi et le lycée Boudhina à Hammamet.

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Il a poursuivi : « Le lycée de Bir Bouregba est un véritable phare éducatif. Il a été réalisé selon des normes modernes répondant aux besoins des éducateurs et des élèves, avec des salles spécialisées, des espaces culturels et sportifs ainsi qu'une salle de révision. Il possède tous les atouts pour être le pionnier de l'application du système de la séance unique, déjà adopté dans plusieurs gouvernorats, compte tenu de son importance pour lutter contre divers phénomènes émergents tels que la violence. »

Dans nos archives Pollution industrielle : Des solutions pour protéger l'environnementLe ministre a indiqué que ce nouveau lycée fait partie d'un ensemble de 23 nouveaux établissements éducatifs qui entreront en service effectif dans les différents gouvernorats de la République avec l'ouverture de la nouvelle année scolaire. Cela traduit les orientations sociales de l'État et la conviction du président de la République quant à l'importance de l'école publique, ainsi que sa volonté de lui fournir le nécessaire pour qu'elle soit élégante et digne des éducateurs et des élèves.

Il a ajouté : « Nous savons que toutes nos écoles ne sont pas du niveau du nouveau lycée de Bir Bouregba, mais nous travaillons dans le cadre d'une vision claire pour promouvoir l'école publique.

Cela passe par la programmation de l'ouverture de plusieurs établissements à chaque rentrée, et surtout par l'exécution de nombreux projets de maintenance, d'aménagement et de réhabilitation des établissements existants, selon une conception architecturale moderne adaptée à son époque, garantissant toutes les normes d'une école publique digne, sûre et attractive, offrant des conditions propices à l'éducation et à l'enseignement. »

Concernant les derniers préparatifs pour la rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation a indiqué que l'ensemble des directions centrales du ministère, des commissariats régionaux à l'éducation et des autorités régionales et locales travaillent d'arrache-pied pour surmonter toutes les difficultés et réussir cette rentrée. Il a profité de l'occasion pour remercier tous les parents et les composantes de la société civile qui ont appuyé les efforts de l'État en prenant soin de l'école publique à travers de nombreuses initiatives constructives et positives.

Au sujet des nouveaux recrutements, le ministre a précisé que le ministère a procédé à plusieurs recrutements dans presque toutes les catégories, y compris les enseignants. Les résultats définitifs ont été publiés hier par le ministère de l'Éducation, et les personnes admises seront affectées pour prendre leurs fonctions dans leurs établissements dès le lundi 14 septembre.