Tunisie: Huile d'olive - 7 nouveaux marchés pour le produit tunisien conditionné

La Tunisie accélère sa transition vers l'exportation d'huile d'olive conditionnée. Les volumes exportés depuis le début de la campagne actuelle ont atteint environ 55.000 tonnes, contre 42.000 tonnes sur l'ensemble de la campagne précédente.

Le secteur vise désormais les 60.000 tonnes d'ici la fin de la campagne, selon le président-directeur général de l'Office national de l'huile (ONH), Moez Ben Amor.

La Tunisie poursuit ses efforts pour renforcer les exportations d'huile d'olive conditionnée, considérées comme un levier essentiel pour accroître la valeur ajoutée du produit tunisien et consolider sa présence sur les marchés internationaux.

Intervenant jeudi sur Mosaïque Fm, Moez Ben Amor a indiqué que les exportations d'huile d'olive conditionnée avaient atteint environ 55.000 tonnes depuis le début de la campagne en cours. Ce volume dépasse déjà les 42.000 tonnes exportées durant toute la campagne précédente.

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Le responsable s'attend à ce que les exportations conditionnées atteignent 60.000 tonnes au terme de la campagne actuelle, confirmant la progression de cette filière.

L'huile d'olive tunisienne conditionnée présente sur 82 marchés

Cette dynamique s'accompagne d'une extension de la présence de l'huile d'olive tunisienne conditionnée à l'international. Le produit est désormais commercialisé sur 82 marchés mondiaux, avec l'ouverture récente de sept nouveaux marchés, dont celui de Taïwan.

Pour le responsable de l'ONH, cette évolution traduit l'élargissement progressif de la présence du produit tunisien sur les marchés extérieurs.

La Tunisie s'oriente ainsi progressivement vers une évolution de son modèle d'exportation, en passant de l'huile d'olive en vrac à l'huile conditionnée. Cette transition doit permettre au pays de mieux valoriser sa production et de générer davantage de valeur ajoutée à l'export.

Miser sur les marques tunisiennes

Au-delà de l'augmentation des volumes, Moez Ben Amor a souligné l'importance de développer des marques tunisiennes fortes, capables de promouvoir l'huile d'olive nationale et de la différencier sur les marchés internationaux.

Dans nos archives L'interconnexion électrique ELMED : Un pont stratégique pour l'énergie verte entre l'Europe et l'AfriqueLa création et la consolidation de marques tunisiennes constituent, selon lui, un enjeu majeur pour accroître les exportations, améliorer le positionnement du produit tunisien et renforcer l'image de la Tunisie en tant que pays producteur d'huile d'olive de haute qualité.

Cette orientation vise ainsi à faire évoluer progressivement la présence de l'huile d'olive tunisienne à l'étranger, en privilégiant non seulement les volumes exportés, mais également une meilleure valorisation du produit.