Afrique: Korba - le Japon offre un minibus au Centre ARRAJA pour faciliter le transport des personnes en situation de handicap

10 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Un nouveau minibus destiné au transport des bénéficiaires du Centre ARRAJA Korba a été remis, jeudi 10 septembre 2026, à l'Association locale de promotion des personnes handicapées de Korba, dans le cadre d'un financement de l'Ambassade du Japon en Tunisie. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, Saito Jun.

D'un montant de 266.569,098 dinars, le don permettra au Centre ARRAJA Korba de renforcer ses capacités de transport et de faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux services et activités proposés par l'établissement.

Baptisé "Projet d'acquisition d'un minibus pour les personnes handicapées inscrites au Centre ARRAJA Korba", le projet vise notamment à permettre aux bénéficiaires de se rendre au centre plus facilement et plus régulièrement.

La mise en service du véhicule devrait ainsi contribuer à élargir le nombre de bénéficiaires accueillis et à améliorer leur fréquentation du centre. Les enfants comme les adultes en situation de handicap pourront notamment accéder plus aisément aux activités éducatives ainsi qu'aux formations professionnelles qui y sont proposées.

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Renforcer l'autonomie des bénéficiaires

Au-delà de l'amélioration des conditions de transport, l'initiative devrait contribuer à renforcer l'autonomie des usagers du centre et leur qualité de vie, en facilitant leur accès aux différents programmes et services.

Le projet s'inscrit également dans la dynamique de coopération entre la Tunisie et le Japon et vient consolider les liens d'amitié entre les deux pays à travers le soutien à des initiatives locales répondant à des besoins sociaux concrets.

143 projets financés depuis 1996

Le projet de Korba s'inscrit dans le cadre du programme japonais de « Don aux projets locaux », instauré en Tunisie en 1996 afin de permettre aux organisations non gouvernementales (ONG) de répondre rapidement et efficacement à différents besoins de développement.

Dans nos archives Attaque sauvage à Jendouba : Un sanglier envoie un homme en soins intensifsCe mécanisme est destiné notamment aux organisations à but non lucratif et vise à soutenir des projets répondant aux besoins humains fondamentaux, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et des services sociaux.

Selon les données communiquées à l'occasion de ce projet, 143 projets ont été réalisés en Tunisie entre 1996 et 2026 dans le cadre de ce programme.

Parmi les projets récemment financés figurent notamment un projet de gestion durable des déchets à Nabeul en 2024, la création d'une annexe d'un centre médico-social à Médenine en 2024, l'installation de systèmes de chauffage dans 13 écoles primaires à Jendouba en 2023, ainsi que la construction d'un jardin d'enfants à Bizerte en 2023.

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