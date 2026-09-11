Tunisie: Fortes pluies attendues - La Protection civile au plus haut niveau d'alerte

Face aux perturbations météorologiques attendues jeudi et vendredi, la Protection civile a relevé son niveau de préparation au maximum et renforcé ses moyens humains et matériels dans les gouvernorats susceptibles d'enregistrer d'importantes quantités de pluie. Les autorités appellent notamment les citoyens à éviter les déplacements non essentiels et à ne jamais tenter de traverser les oueds en crue.

Le niveau de préparation opérationnelle de l'Office national de la Protection civile (ONPC) a été porté à son plus haut niveau en prévision des perturbations météorologiques attendues notamment jeudi et vendredi, a indiqué le lieutenant-colonel Khalil Mechri, directeur adjoint des opérations et du suivi à l'Office.

Intervenant jeudi, il a précisé qu'un plan préventif avait été mis en place afin de renforcer les zones susceptibles d'être touchées par les intempéries, tant en ressources humaines qu'en équipements.

Selon les prévisions météorologiques, des quantités importantes de pluie, comprises entre 40 et 60 mm, pourraient être enregistrées dans les gouvernorats du Kef, de Jendouba, de Siliana et du Grand Tunis. Les précipitations devraient ensuite concerner notamment les gouvernorats de Nabeul et de Sousse et pourraient atteindre 80 mm à Béja et Zaghouan.

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Vigilance orange dans trois zones

L'Institut national de la météorologie (INM) a placé les gouvernorats du Grand Tunis, de Zaghouan et de Béja en vigilance orange. Ce niveau correspond à un degré d'alerte élevé nécessitant une vigilance accrue.

Dans les gouvernorats concernés, l'ONPC a relevé la préparation opérationnelle de l'ensemble des unités de secours et de sauvetage et activé les dispositifs de renforcement central et régional en personnel et en équipements.

La priorité sera accordée aux zones identifiées comme vulnérables, notamment celles ayant déjà été affectées par des inondations ou des accumulations d'eau lors de précédents épisodes pluvieux.

Des points avancés pour les unités d'intervention seront également installés dans les zones dites « points bleus », susceptibles de connaître des accumulations d'eau en cas de fortes précipitations.

Entretien des oueds et des réseaux d'évacuation

Parallèlement, les différentes structures concernées poursuivent les opérations d'entretien et de nettoyage des cours d'eau et des canaux d'évacuation des eaux pluviales, dans le cadre du dispositif national et des commissions régionales de prévention et de lutte contre les catastrophes.

Dans nos archives Le manque de sommeil : un danger sous-estimé pour la santéCertaines interventions ont déjà été achevées, tandis que d'autres, notamment dans des zones plus complexes, se poursuivent. Ces secteurs se situent principalement dans des zones basses ou à proximité des cours d'eau.

Khalil Mechri a particulièrement insisté sur le danger lié à la traversée des oueds et des cours d'eau, notamment à bord de véhicules ou de motos.

Il a souligné que la plupart des décès et des dégâts enregistrés lors de précédents épisodes pluvieux étaient liés à ces prises de risque, souvent en raison d'une mauvaise appréciation de la hauteur et de la force des eaux.

La Protection civile appelle ainsi les citoyens à suivre les bulletins météorologiques et les messages d'alerte, à éviter les sorties sauf en cas de nécessité et à faire preuve de prudence lors des fortes précipitations.

Il est également recommandé de s'éloigner des arbres, poteaux, bâtiments endommagés et objets métalliques pendant les orages. Les automobilistes sont appelés à réduire leur vitesse, à respecter les règles de sécurité routière et à adapter leur conduite aux conditions météorologiques.

Toute situation d'urgence ou tout danger menaçant les personnes ou les biens doit être signalé immédiatement au 198, numéro de secours de la Protection civile.

Khaled Nouri appelle à renforcer les mesures préventives

Cette mobilisation intervient après la réunion, mercredi, de la commission nationale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, présidée par le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, au siège de l'École nationale de la Protection civile.

Le ministre avait appelé à relever le niveau d'alerte et de vigilance et à accorder une attention particulière aux zones vulnérables face aux inondations, notamment les zones basses, les cours d'eau, les secteurs urbains exposés aux accumulations d'eau et les infrastructures vitales.

Il avait également ordonné l'accélération des opérations d'entretien et de nettoyage des oueds et des canaux d'évacuation des eaux pluviales, ainsi que la vérification de l'état de préparation des réseaux d'assainissement.

La pleine disponibilité des unités d'intervention et des équipements nécessaires aux opérations de secours et d'évacuation doit également être assurée, avec un renforcement de la coordination et de l'échange d'informations entre les différentes structures concernées.

Les autorités ont enfin appelé à intensifier les campagnes de sensibilisation afin d'inciter les citoyens à ne pas s'approcher des oueds et des ouvrages hydrauliques et à respecter les consignes de sécurité.