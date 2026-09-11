Tunisie: Une distinction culturelle à confirmer

LA Tunisie se trouve au-devant de l'actualité culturelle internationale grâce à sa participation active aux diverses grandes manifestations en la matière à travers le monde, comme c'est le cas, ces derniers temps, à la 83e Mostra de Venise où le cinéma tunisien affiche une présence remarquée avec la sélection d'un premier long métrage en compétition.

Ainsi, outre le rayonnement des festivals de musique à travers les différentes régions du pays où ils font l'événement, la culture tunisienne continue à faire parler d'elle dans d'autres créneaux, à l'instar du septième art, qui vaut à la Tunisie plusieurs satisfactions dont le dernier en date est la première mondiale pour le film de science-fiction The H@llow Man (L'Homme creux), qui figure parmi les sept oeuvres retenues en compétition à la 41e Semaine internationale de la critique.

Plus encore, ce film reste éligible au Grand Prix de sa section ainsi qu'au prix Luigi De Laurentiis (Lion du Futur), qui récompense la meilleure première oeuvre de l'ensemble de la Mostra qui vient consacrer, par ailleurs, la place d'une réalisatrice tunisienne, nommée membre du jury de la compétition internationale.

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Il est à souligner que la même réalisatrice vient d'apporter son parrainage officiel au lancement de la "Gaza Cinema Academy au Lido", une structure cofondée par des cinéastes célèbres qui a pour mission d'établir un espace de formation et de production cinématographique à Gaza.

En ces mêmes moments, une autre distinction est venue consacrer le quatrième art tunisien en remportant le prix du meilleur metteur en scène lors de la clôture du 33e Festival international du théâtre expérimental du Caire (Cairo International Festival for Experimental Theatre - Cifet) organisé du 1er au 8 septembre 2026.

Autre domaine où la Tunisie reste très active avec des ambitions légitimes, en l'occurrence la lecture, dans le sens où notre pays est l'invité d'honneur de la Foire internationale du livre de Belgrade, en Serbie, prévue durant la seconde quinzaine du mois d'octobre prochain et où le ministère des Affaires culturelles prépare sérieusement des rencontres littéraires, des séminaires et des ateliers pour mettre en exergue la richesse de la culture tunisienne et la diversité de la création nationale.

A souligner, également, la place de choix qui sera accordée à la Tunisie dans le cadre de la Saison de la Méditerranée 2026 qui a déjà démarré et se poursuivra jusqu'au 31 octobre 2026, et ce, aussi bien à travers les programmations en France que sur le territoire tunisien.

En définitive, un grand travail attend les autorités concernées en vue de confirmer le rayonnement de la culture nationale grâce à des activités et des oeuvres concrètes et utiles.