Afrique: Tunisie-Allemagne - La Hesse ouvre de nouvelles perspectives de coopération

L'ambassadeur de Tunisie à Berlin, Elyes Ghariani, a rencontré, le 9 septembre 2026, Manfred Pentz, ministre des Affaires fédérales, européennes et internationales du Land de Hesse et représentant de cet État fédéré auprès du gouvernement fédéral. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération tuniso-hessoise, notamment dans les domaines économique, de la coopération décentralisée et de la migration organisée.

La Tunisie et le Land allemand de Hesse souhaitent renforcer leur coopération dans plusieurs secteurs d'intérêt commun. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur de la République tunisienne à Berlin s'est entretenu, le 9 septembre, avec Manfred Pentz, ministre des Affaires fédérales, européennes et internationales du Land de Hesse et représentant de cet État fédéré auprès du gouvernement fédéral.

La rencontre a permis d'examiner les opportunités et perspectives de développement de la coopération entre la Tunisie et ce Land allemand, avec un accent particulier sur la coopération économique, la coopération décentralisée et la migration organisée.

Un forum économique et des échanges de délégations

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les deux parties ont notamment étudié plusieurs propositions concrètes susceptibles de déboucher sur des initiatives bénéficiant aux deux partenaires.

Parmi les pistes évoquées figurent l'organisation d'un forum économique conjoint, ainsi que l'échange de délégations d'affaires afin d'identifier et de développer de nouvelles opportunités de coopération.

Les discussions ont également porté sur l'exploration de possibilités de formation et d'emploi au profit des jeunes Tunisiens, dans le cadre des perspectives de coopération entre les deux parties.

La Hesse, un important pôle économique allemand

La Hesse figure parmi les principaux pôles économiques d'Allemagne et se classe au cinquième rang du pays en termes de produit intérieur brut.

La ville de Francfort, qui se trouve dans ce Land, occupe pour sa part une place majeure sur la scène internationale en tant que centre économique et financier mondial.

L'aéroport de Francfort constitue également une importante plateforme du transport aérien international. Il accueille plus de 60 millions de passagers par an et figure parmi les plus grands aéroports d'Europe.

Dans nos archives Pollution industrielle : Des solutions pour protéger l'environnementSfax et Marbourg : un jumelage à développer

La coopération décentralisée a également occupé une place dans les discussions, notamment à travers les relations entre Sfax et Marbourg, deux villes liées par un accord de jumelage depuis 1971.

Les deux parties ont souligné l'importance de cette relation historique et exprimé leur volonté de contribuer à son développement, en coordination avec les responsables des deux villes et les différentes parties concernées.

Cette coopération entre collectivités locales constitue ainsi l'un des axes susceptibles de renforcer davantage les relations entre la Tunisie et le Land de Hesse.