Tunisie: Eau conditionnée - Le commerçant de Hammamet condamné à deux mois de prison avec sursis

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Grombalia a condamné un commerçant de Hammamet à deux mois de prison avec sursis ainsi qu'à une amende de 1.000 dinars, pour avoir refusé de vendre de l'eau conditionnée à des clients, a indiqué le porte-parole du tribunal, Anis Meddeb.

Le commerçant avait été arrêté dans le cadre de cette affaire avant d'être remis en liberté.

La décision judiciaire intervient dans un contexte de forte demande en eau conditionnée, alors que plusieurs régions tunisiennes connaissent des perturbations de l'approvisionnement en eau potable et une hausse de la demande.