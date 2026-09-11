Tunisie: Fortes pluies à Tunis - Appel à la vigilance et report des déplacements non essentiels

Le gouverneur de Tunis appelle les citoyens à la plus grande prudence face aux perturbations météorologiques attendues ce jeudi et recommande de reporter les déplacements non indispensables. Les commissions régionales et locales de prévention et de lutte contre les catastrophes ont été maintenues en état de veille permanente, avec la mobilisation de moyens humains et matériels pour intervenir en cas de besoin.

Le gouverneur de Tunis, président de la commission régionale de prévention et de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, a appelé la population à faire preuve de la plus grande vigilance en raison des conditions météorologiques instables attendues aujourd'hui, jeudi.

Dans ce contexte, les citoyens sont invités à éviter les zones susceptibles de présenter un danger, notamment les abords des oueds et les points d'accumulation des eaux. Il est également fortement déconseillé de tenter de traverser un cours d'eau en crue, tandis que la population est appelée à se tenir à distance des poteaux d'éclairage et à ne pas les toucher pendant les précipitations.

Les habitants sont par ailleurs invités à inspecter et sécuriser les objets susceptibles d'être déplacés ou emportés par les vents, afin d'éviter tout risque pour les personnes et les biens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les déplacements non essentiels déconseillés

Le gouverneur recommande également de reporter les déplacements non essentiels et de suivre les consignes émises par les services de la Protection civile.

Les usagers de la route sont appelés à respecter strictement le code de la route ainsi que les indications et instructions des agents de la police et de la Garde nationale chargés de la circulation. Une conduite prudente est particulièrement recommandée, avec le respect des distances de sécurité, la réduction de la vitesse et l'évitement des dépassements à risque.

Les automobilistes sont également invités à utiliser les feux appropriés lorsque les conditions l'exigent et à redoubler de vigilance, notamment sur les routes bordées d'arbres.

Les pêcheurs et les professionnels de la mer sont, de leur côté, appelés à ne prendre aucun risque et à éviter toute sortie en mer jusqu'à l'amélioration des conditions météorologiques.

Les municipalités et les services techniques en état d'alerte

Le gouverneur a appelé les secrétaires généraux des municipalités et les administrateurs des arrondissements municipaux à assurer un suivi rapproché de l'évolution des niveaux d'eau et à signaler immédiatement toute hausse.

Dans nos archives Hausse annoncée des prix des moutons : vers une importation massive pour l'Aïd ?Une coordination étroite doit également être maintenue avec les différents districts de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), afin de faciliter les interventions de ses agents, notamment en cas de coupure d'électricité.

Les services de l'Office national de l'assainissement (ONAS), la Direction régionale de l'Équipement ainsi que les services chargés des eaux urbaines sont, pour leur part, appelés à inspecter les infrastructures et équipements relevant de leur compétence et à se préparer à intervenir en cas de situation d'urgence.

Des moyens mobilisés pour une intervention rapide

L'ensemble des moyens humains et matériels des administrations et établissements concernés ont été mis à la disposition de la commission régionale et des commissions locales, afin de garantir une intervention rapide en cas de besoin et de préserver la sécurité des citoyens ainsi que les biens publics et privés.

Des équipes d'astreinte opérationnelles 24 heures sur 24 ont également été mises en place au sein des structures concernées. La commission régionale et les commissions locales resteront, de leur côté, en état de réunion permanente durant cette période.