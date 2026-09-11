Angola: L'énergie photovoltaïque au service de plus de 11 000 familles à Cambundi-Catembo

Malanje ( — Onze mille six cent soixante-cinq familles de la municipalité de Cambundi-Catembo, province de Malanje, auront accès à l'électricité dès 2027, grâce au projet d'électrification et de construction d'un parc solaire photovoltaïque.

Les travaux de préparation du terrain et de réception des matériaux ont débuté le mois dernier.

Le parc, installé sur une superficie de trois hectares, aura une puissance de pointe de 4,6 mégawatts (MW) et une capacité de stockage par batteries de 16,8 mégawattheures (MWh).

Selon une note de l'Administration municipale de Cambundi-Catembo parvenue mercredi à l'ANGOP, les détails du projet ont été présentés par l'entreprise MCA, maître d'oeuvre, lors de la 2e session extraordinaire du Conseil consultatif et de concertation sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec une production moyenne estimée à 4,7 mégawatts par an, l'infrastructure comprendra 7 680 panneaux solaires et un réseau de distribution composé de 14 postes de transformation et de quatre circuits moyenne tension (MT).

Le document précise également que le projet inclut l'installation de poteaux, de tableaux électriques et de compteurs, ainsi que l'éclairage public des routes principales et secondaires afin de renforcer la sécurité publique et d'améliorer la mobilité nocturne des résidents.

Les travaux, d'une durée estimée à un an, devraient s'achever en juin 2027.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement angolais pour élargir l'accès à l'électricité et promouvoir un développement régional équilibré.

Au cours de la séance, les aspects techniques, environnementaux, de sécurité et de responsabilité sociale du projet ont été analysés.

À l'issue de la réunion, les membres du conseil, conduits par l'administrateur municipal, Fernandes Cristóvão, ont visité le chantier.