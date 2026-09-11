Angola: L'enseignement supérieur offre 290 000 places pour l'année académique 2026/2027

Huambo ( — Deux cent quatre-vingt-dix mille places sont disponibles pour l'année académique 2026/2027, dont 21 000 dans le secteur public, a annoncé mercredi, à Huambo, le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, Eugénio da Silva.

M. da Silva s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs de la cérémonie d'ouverture de l'année universitaire 2026/2027, prévue le 2 octobre à l'auditorium Gabriela Antunes du Centre de formation des journalistes (CEFOJOR), à Huambo.

Il a précisé que l'Angola compte 106 établissements d'enseignement supérieur, dont 31 publics et 75 privés.

Le responsable a expliqué que le réseau national comprend 22 universités, une académie des hautes études, 76 instituts polytechniques supérieurs et sept écoles techniques supérieures.

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Il a indiqué que la plus forte concentration d'établissements d'enseignement supérieur se trouve à Luanda, alors que seules deux provinces, sur les 21 que compte l'Angola, ne disposent pas de centre universitaire : Cuando et Moxico Leste, suite à la nouvelle division politico-administrative du pays.

Le secrétaire d'Etat a précisé que les formations en droit, soins infirmiers, économie, informatique et gestion des ressources figurent parmi les plus demandées, tandis que le ministère de l'Enseignement supérieur, des Sciences, des Technologies et de l'Innovation entend accroître l'offre en sciences techniques, médecine et technologies de la santé, sciences agricoles et sciences biologiques, afin de répondre aux besoins du pays.

Il a affirmé que l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur est une priorité du ministère, avec un accent particulier sur le corps professoral, la gestion des établissements, les infrastructures et la qualité du processus d'enseignement-apprentissage.

Le secrétaire d'État a ajouté que l'Institut national d'évaluation, d'accréditation et de reconnaissance des études de l'enseignement supérieur (INAAREES) mène des actions d'évaluation et d'accréditation des formations.

Sur les 1 305 formations composant l'offre nationale de formation, environ 900 ont déjà achevé leur cycle et ont été soumises à l'évaluation.

Parmi celles-ci, a-t-il ajouté, 55 % ont obtenu l'accréditation et peuvent poursuivre leurs activités, sous surveillance afin d'apporter des améliorations et d'atteindre de nouveaux niveaux de qualité.

Il a expliqué que les établissements disposent d'un délai maximal de deux ans pour mettre en oeuvre les améliorations recommandées et solliciter une nouvelle évaluation en vue de l'accréditation.

Il a précisé que les formations non accréditées ont également un délai maximal de deux ans pour procéder aux améliorations nécessaires, dans le cadre d'un processus qui doit porter sur le corps professoral, l'organisation et la gestion, les infrastructures et d'autres facteurs essentiels à la qualité de la formation.

Le responsable a défendu la nécessité d'adapter le corps professoral au profil des formations, en renforçant la qualification, la formation et le cadre des enseignants conformément aux catégories et statuts du sous-système de l'enseignement supérieur.

Eugenio da Silva a également souligné le besoin d'infrastructures, d'équipements, de laboratoires et d'ateliers de meilleure qualité, afin de permettre aux étudiants de réaliser la partie pratique de leur formation.

Il a estimé que l'amélioration du fonds documentaire, des pratiques et des stages était également une priorité, afin de garantir une meilleure préparation aux étudiants.

Le responsable a souligné que ces critères sont observés par les équipes d'évaluation externes, qui analysent l'infrastructure, la qualité du personnel technique et administratif, les processus d'enseignement-apprentissage et les pratiques.

Pénurie d'enseignants

Il a affirmé que l'enseignement supérieur compte 12 340 professeurs nationaux, un nombre encore insuffisant pour répondre aux besoins du secteur.

Pour pallier ce manque, il a rappelé que le gouvernement angolais a fait appel à des professeurs étrangers, notamment de nationalité cubaine.

Il a expliqué que, ces deux dernières années, des concours de recrutement de nouveaux professeurs ont été lancés, avec une augmentation de 900 postes vacants par an, un processus qui oblige les établissements à organiser des concours publics d'admission.

Au total, a-t-il indiqué, le secteur a besoin de 2 500 professeurs, dont le recrutement se fera par étapes, en fonction des ressources financières disponibles et de l'autorisation du ministère des Finances.

Il a précisé que la stratégie inclut les chercheurs et prévoit, dans le cadre d'un plan triennal, le renforcement progressif du nombre de professeurs nationaux possédant les qualifications académiques requises pour le secteur de l'éducation.

Il a ajouté que le ministère met en oeuvre une stratégie visant à établir des mécanismes qui renforceront la formation dans les domaines en difficulté, en particulier les sciences et technologies, les mathématiques, la médecine et les technologies de la santé.

Il a indiqué que cette mesure vise à encourager les établissements d'enseignement supérieur à créer des formations et à augmenter le nombre de places disponibles dans ces domaines, afin de former des professionnels capables de répondre aux besoins du marché du travail et de l'économie nationale.

Le dirigeant a défendu la nécessité de modérer l'offre en sciences sociales et juridiques, notamment dans les régions où la concentration de formations est élevée, en réduisant le nombre de places vacantes et en encadrant la création de nouveaux programmes de formation.

Il a précisé qu'un projet de décret présidentiel est en cours d'élaboration afin d'établir des critères pour la création de nouvelles formations, sur la base d'un catalogue des offres et des besoins de formation.

Selon Eugénio da Silva, la création de formations doit répondre aux besoins de chaque région, avec une mise à jour régulière du catalogue, afin de promouvoir l'auto-emploi et d'aligner la formation sur les impératifs du développement économique.

Frais de scolarité soumis au régime de tarification contrôlée

Concernant les frais de scolarité, le Secrétaire d'État a expliqué que les établissements d'enseignement supérieur fonctionnent conformément à la législation en vigueur et que les frais perçus constituent la contrepartie de la formation.

Il a rappelé que dans l'enseignement supérieur classique, les frais mensuels s'élèvent à 19 000 kwanzas par an, tandis que dans le cadre de la formation continue, ils sont de 15 000 kwanzas par mois.

Il a précisé que les établissements privés sont soumis au régime de tarification contrôlée et que la mise à jour des frais de scolarité est conforme au décret exécutif conjoint n° 187/23.

Il a indiqué que l'augmentation n'est pas obligatoire, mais que les établissements qui décident de modifier les tarifs doivent respecter le plafond fixé par le décret et en informer les étudiants au préalable.

Il a déclaré que le Ministère a pour mission de veiller au bon fonctionnement des établissements conformément à la loi et que toute infraction peut être signalée au Département ministériel et/ou à l'Institut de régulation des prix, en vue de l'application des sanctions ou amendes prévues.

Il est à noter que les frais de scolarité et autres frais peuvent être augmentés jusqu'à un maximum de 10,88 %, sur la base du taux d'inflation annuel de mai dernier, tel que publié par l'Institut national de la statistique (INE).

La nouvelle année universitaire 2026/2027, placée sous le thème « Consolider la qualité, transformer les connaissances et servir l'Angola », débutera officiellement le 2 octobre.

Les cours commenceront le 5 octobre et se termineront le 30 juillet 2027.

Le calendrier universitaire comprend 40 semaines d'enseignement, réparties sur deux semestres : 19 semaines pour le premier et 21 pour le second.