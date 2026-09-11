Angola: Le Président nomme une administratrice financière pour le CFL

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé ce jeudi Jacqueline Maria Coimbra André au poste d'administratrice chargée des finances du Chemin de fer de Luanda (CFL).

Selon un communiqué des Services d'appui à la Présidence de la République transmis aujourd'hui à l'ANGOP, João Lourenço a également nommé, par un autre décret, Mário Abílio Pinheiro Rodrigues Moreira Palhares au poste de président du Comité des rémunérations de la Banque nationale d'Angola.

Le Président João Lourenço a mis fin au mandat de Luzia Vanessa Correia da Costa Cravid en tant qu'administratrice chargée des finances du Chemin de fer de Luanda (CFL).