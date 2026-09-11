Angola: Une femme meurt piétinée par un éléphant à Luiana

Mavinga — Une femme de 65 ans est décédée ce mercredi dans la municipalité de Luiana, province du Cuando, au Sud de l'Angola, après avoir été piétinée par un éléphant.

La victime, infirmière de profession, a été surprise par l'animal alors qu'elle se rendait à son champ.

L'information a été communiquée par l'Administration municipale de Luiana dans une note transmise aujourd'hui à l'ANGOP.

Il s'agit du premier cas enregistré cette année dans cette localité, qui fait partie du parc national de Luengue-Luiana, où vivent notamment des éléphants, des lions, des buffles, des zèbres et des girafes.