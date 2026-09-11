Afrique: Le pays et la Chine signent un mémorandum d'entente dans le domaine parlementaire

Luanda — Les autorités parlementaires angolaises et chinoises vont signer vendredi (11) à Pékin, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans ce domaine.

Selon un communiqué de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, se trouve en Chine depuis mercredi pour une visite officielle qui se prolongera jusqu'au 17 septembre.

La signature interviendra à l'issue d'une rencontre bilatérale entre les dirigeants parlementaires des deux pays, Adão de Almeida et Zhao Leji ; ils signeront cet instrument juridique destiné à renforcer la coopération interparlementaire, à promouvoir le dialogue politique et la compréhension mutuelle, ainsi qu'à resserrer les liens entre les deux peuples.

En vertu de cet instrument, les parties s'engageront, entre autres, à approfondir les liens parlementaires et à favoriser les échanges institutionnels, contribuant ainsi au renforcement des relations de coopération entre la République d'Angola et la République populaire de Chine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le cadre du programme, le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a effectué aujourd'hui (le 10 septembre) une visite de courtoisie à l'Ambassade d'Angola en Chine, à Pékin.

Au cours de la visite, Adão de Almeida a signé le livre d'or de l'ambassade et y a laissé un message, marquant ainsi le passage de la délégation parlementaire angolaise à la mission diplomatique de Pékin.

Le programme comprenait également une rencontre de courtoisie, suivie d'un briefing institutionnel en comité restreint, réunissant le président de l'Assemblée nationale, l'ambassadrice angolaise Dalva Ringote et d'autres participants.

Lors de cette rencontre, les principales activités de la mission diplomatique, l'état des relations entre l'Angola et la Chine ainsi que des questions d'intérêt bilatéral ont été brièvement abordés.