Angola: TotalEnergies confirme le développement de ses activités pétrolières au pays

Luanda — Le président du conseil d'administration de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a annoncé mercredi, à Luanda, que le groupe investira 10 milliards de dollars dans l'exploration pétrolière en Angola au cours des cinq prochaines années.

Selon le dirigeant, qui s'exprimait lors de la première journée de la 7e édition du Salon international du pétrole et du gaz d'Angola (AOG 2026), ces investissements viennent compléter les efforts du gouvernement angolais pour maintenir la production pétrolière du pays.

Il a précisé que TotalEnergies produit actuellement environ 450 000 barils de pétrole par jour et détient une participation de 10 % dans le bloc 0.

Il a également annoncé le lancement par le groupe d'une nouvelle initiative d'intelligence artificielle (IA) pour les géosciences, dont le déploiement initial se fera en Angola.

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Sous le thème « Investir dans l'avenir de l'Angola », cette conférence de deux jours réunit des experts, des entreprises du secteur et des investisseurs afin d'aborder, entre autres, l'exploration et la production de pétrole et de gaz, la transition énergétique et le développement durable.

La première journée a été marquée par des tables rondes thématiques et la signature de sept accords de coopération.