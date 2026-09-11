Afrique: Le pays et le Royaume-Uni affinent leurs mécanismes d'attraction des investissements

Luanda — Les réformes économiques en cours en Angola et les opportunités d'investissement privé dans les secteurs les plus variés de l'économie nationale ont dominé les discussions du Forum commercial et d'investissement Royaume-Uni-Angola, qui s'est clôturé mercredi à Londres.

Lors de cet événement, qui s'est ouvert mardi 8, l'ambassadeur d'Angola auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, José Patrício, a souligné que le pays n'était plus perçu comme une simple destination pour l'aide humanitaire et s'était positionné comme un partenaire stratégique et stable dans la région Sud.

Selon un communiqué de presse parvenu mercredi à l'ANGOP, le diplomate a mis en avant le nouvel environnement des affaires angolais, qui offre un cadre réglementaire cohérent et favorable pour attirer les investissements directs étrangers (IDE).

Le document précise que le forum a servi de plateforme pour la présentation du Programme de privatisation (PROPRIV), de la stratégie de gestion de la dette publique, ainsi que du processus de développement du marché des capitaux angolais.

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En marge du forum, la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, a participé à la cérémonie d'ouverture de la Bourse de Londres et s'est entretenue avec la directrice générale de la Banque d'Angleterre, Afua Kyei, le PDG de Standard Chartered Bank, Bill Winters, et des représentants du groupe bancaire HSBC.

La délégation angolaise, conduite par Vera Daves de Sousa, comprenait des représentants du ministère du Plan, de l'Agence pour l'investissement privé et la promotion des exportations (AIPEX), ainsi que des acteurs des secteurs bancaire et financier.

Du côté britannique, la ministre d'État chargée du Développement international et de l'Afrique, Kirsty McNeill, ainsi que des membres du gouvernement et des chefs d'entreprise ont assisté au forum et ont discuté des marchés de la dette, des privatisations et des introductions en bourse.